Sotelo deja el Ejecutivo y expone el reordenamiento interno del poder en el Gobierno de Milei

La salida de Nahuel Sotelo fue oficializada por decreto tras asumir como diputado provincial.

Su alejamiento implica una pérdida política para el espacio que responde a Santiago Caputo.

Durante su gestión, tuvo un rol clave en la relación con los cultos y el Vaticano.

El recambio se inscribe en una reconfiguración más amplia del Gabinete de Milei.

Las elecciones legislativas de octubre aceleraron los cambios internos del Gobierno.

Más de 140 funcionarios de alto rango dejaron sus cargos durante el primer año de gestión.

La oficialización de la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización volvió a poner en foco los movimientos internos del Gobierno nacional y el proceso de reordenamiento político que atraviesa la administración de Javier Milei. Si bien el alejamiento del funcionario ya se había concretado el 2 de diciembre, cuando asumió como diputado provincial por La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, el Decreto 937/2025, publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial, terminó de cerrar formalmente su etapa en el Poder Ejecutivo.

La designación de Sotelo en agosto de 2024 respondió a una necesidad estratégica del Gobierno: ordenar la agenda religiosa y fortalecer la proyección internacional de una gestión que, en sus primeros meses, había mostrado tensiones en el plano diplomático, especialmente con la Santa Sede. En ese contexto, su figura cumplió un doble rol. Por un lado, fue el encargado de tender puentes con los distintos credos que conviven en el país; por otro, actuó como articulador de la narrativa internacional alineada con la visión ideológica del oficialismo.

Su salida, sin embargo, excede lo administrativo. Sotelo formaba parte del núcleo político que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres con mayor influencia en el diseño estratégico del Gobierno. En ese sentido, su partida implica una pérdida política para ese espacio interno, en momentos en que la Casa Rosada busca consolidar poder y reducir tensiones tras un año marcado por ajustes, conflictos y elecciones.

Durante su gestión en la Secretaría de Culto y Civilización, el ahora legislador bonaerense tuvo un papel central en la recomposición del vínculo con el Vaticano. Tras los cruces iniciales entre Javier Milei y el papa Francisco, el Gobierno entendió que era necesario descomprimir el frente religioso y diplomático. Sotelo fue designado además como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, con la misión específica de encauzar el diálogo institucional con la Santa Sede y proyectar una agenda de acercamiento, sin resignar los principios discursivos del oficialismo.

El propio Sotelo había anticipado que dejaría el cargo si resultaba electo en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave para la estrategia política de La Libertad Avanza. Al asumir como diputado, celebró su regreso a la Legislatura y endureció su discurso contra el gobernador Axel Kicillof, dejando en claro su alineamiento con la agenda nacional y su intención de trasladar la confrontación política al plano provincial.

Su salida se inscribe, además, en un proceso más amplio de recambio y reconfiguración del Gabinete durante el primer año de gestión de Milei. Las elecciones legislativas de octubre funcionaron como un punto de inflexión: a partir de allí, el Ejecutivo aceleró cambios en áreas sensibles y ajustó su esquema de poder. La salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, en noviembre, fue el movimiento más significativo. Considerado el principal articulador político del oficialismo, su reemplazo por Manuel Adorni marcó una decisión clara de concentrar poder y redefinir la conducción política.

Ese recambio arrastró a otros funcionarios de peso y abrió la puerta a una mayor integración con sectores del PRO, en una estrategia de ampliación y pragmatismo parlamentario. La política exterior también mostró movimientos relevantes, con el desembarco de Pablo Quirno en la Cancillería, en línea con la prioridad oficial de alinear la diplomacia a los objetivos económicos y de inversión.

En paralelo, áreas como Seguridad y Defensa también registraron cambios de alto impacto, con las salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri para asumir sus bancas legislativas. En conjunto, más de 140 funcionarios de alto rango dejaron sus cargos durante 2025, un dato que grafica la magnitud del reordenamiento interno.

La salida de Sotelo, en ese marco, aparece como una pieza más de un proceso de ajuste político que no siempre se traduce en crisis visibles, pero que revela las tensiones y redefiniciones de poder dentro del oficialismo. Un Gobierno que, mientras busca consolidar su proyecto, sigue reacomodando fichas en un tablero todavía inestable.