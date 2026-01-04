Milei arrancó el año con decretos clave y definiciones estructurales desde Olivos

Milei inició el año en Olivos sin agenda pública, pero con fuerte actividad administrativa.

El Gobierno habilitó aumentos salariales para la alta conducción, condicionados al superávit fiscal.

El Presidente y la vicepresidenta quedaron excluidos de la suba de haberes.

Un DNU reformó el sistema de inteligencia y amplió funciones en ciberseguridad y contrainteligencia.

El Ejecutivo prepara sesiones extraordinarias para avanzar con su agenda legislativa.

Davos y recorridas por Córdoba y Buenos Aires marcan la proyección política del inicio de 2026.

El presidente Javier Milei inició el año desde la residencia de Olivos, sin agenda oficial pública durante los primeros días de enero, pero con una intensa actividad administrativa y normativa que comenzó a delinear el rumbo del Ejecutivo en el arranque de 2026. Lejos de una pausa estival, el inicio del calendario encontró a la Casa Rosada avanzando con decisiones institucionales de alto impacto político, económico y estratégico.

En ese marco, el Gobierno publicó una serie de decretos que marcaron la agenda. Uno de los más relevantes fue el que habilita aumentos salariales para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento en la alta conducción del Estado. La norma establece que los incrementos estarán condicionados al resultado fiscal: solo se aplicarán en escenarios de superávit, en línea con la lógica de disciplina presupuestaria que el Ejecutivo busca sostener como pilar de su gestión.

El decreto excluye expresamente al propio Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos haberes no sufrirán modificaciones. Desde el Gobierno explicaron que la medida apunta a ordenar la pirámide salarial jerárquica del Estado, que había quedado desactualizada tras años de ajustes, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, la decisión abrió una nueva controversia política y sindical, en un contexto de ajuste, caída del poder adquisitivo y conflictividad latente en distintos sectores del empleo público.

En paralelo, el Presidente avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la ley vigente. La normativa redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), crea dos nuevas estructuras —la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional— y amplía las funciones vinculadas a la ciberseguridad, la contrainteligencia y la producción de información estratégica.

La reorganización busca centralizar la información sensible y mejorar la coordinación entre organismos civiles y militares bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una actualización necesaria frente a amenazas globales, avances tecnológicos y nuevos desafíos en materia de seguridad. En la oposición, en cambio, surgieron cuestionamientos sobre el alcance de las nuevas atribuciones y la necesidad de reforzar los mecanismos de control parlamentario.

En el plano legislativo, Milei ya fijó el horizonte para las sesiones extraordinarias del Congreso, que evalúa extender entre el 2 y el 27 de febrero. Durante ese período, el Gobierno intentará avanzar con proyectos considerados prioritarios para su agenda de reformas, en un escenario parlamentario donde el oficialismo continúa dependiendo de acuerdos con bloques aliados para garantizar mayorías.

A la par de la actividad normativa, el Presidente prepara una agenda de viajes para enero que combina proyección internacional y recorridas locales. Está prevista su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, una instancia central para la estrategia oficial de vinculación con inversores y líderes globales, en momentos en que el Gobierno busca consolidar señales de previsibilidad y atraer capitales.

Además, Milei tiene programadas visitas a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires, distritos clave tanto por su peso político como económico. En ambos casos, se espera que los viajes incluyan actividades vinculadas a la gestión y encuentros con actores del sector productivo, en línea con el discurso oficial de respaldo a la iniciativa privada.

El inicio de 2026 muestra a un Gobierno que, aun sin grandes actos públicos en los primeros días del año, apuesta a consolidar definiciones estructurales. La combinación de decretos, agenda internacional y preparación del frente legislativo anticipa un comienzo de año marcado por la continuidad de la estrategia presidencial: reformas por vía ejecutiva, foco en el orden fiscal y búsqueda de gobernabilidad política.