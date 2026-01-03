Aryna Sabalenka propuso un cambio reglamentario

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número 1 del ranking mundial, volvió a generar controversia al comentar sobre la exhibición conocida como la Batalla de los Sexos. Su reciente enfrentamiento con Nick Kyrgios en Dubái atrajo tanto elogios como críticas, especialmente de figuras destacadas, como Billie Jean King, quien cuestionó su participación en un evento que podría haberla perjudicado más que a Kyrgios.

Durante el partido, Sabalenka enfrentó dificultades para competir con Kyrgios, actualmente en el puesto 671 del ranking ATP y en la etapa final de su carrera. A pesar de ofrecer un desempeño entretenido ante un público lleno, se encontró en desventaja, corriendo desde atrás en el marcador.

En una reciente entrevista en Australia, Sabalenka expresó su deseo de una revancha y reflexionó sobre el formato del partido. Aseguró que la diferencia en el tamaño de las canchas le presentó retos significativos, y argumentó que habría preferido tener dos saques en lugar de uno, manteniendo esta regla solo para Kyrgios.

“Definitivamente jugaría otro partido contra Kyrgios. Aceptaría tener yo dos saques mientras que Nick se queda con uno. De esa manera, creo que nuestro nivel se igualaría mucho”, declaró Sabalenka.

La tenista comenzará su temporada 2026 este sábado 3 de enero en el WTA 500 de Brisbane.