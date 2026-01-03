Los argentinos que corren el Dakar 2026

El Rally Dakar 2026, uno de los torneos más importantes del deporte profesional, comenzará este sábado 3 de enero en Arabia Saudita. La competencia se extenderá durante dos semanas y abarcará casi 5,000 km cronometrados.

Argentina contará con 19 representantes en esta edición, incluyendo pilotos y copilotos de diversas categorías. Entre ellos se destacan figuras como Kevin Benavides, Manuel Andújar, Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini y Benjamín Pascual, quienes tienen experiencia en ediciones anteriores del Dakar. Sin embargo, se sentirá la ausencia de Juan Cruz Yacopini, quien se encuentra en recuperación tras un grave accidente en Mendoza.

En la categoría de Motos, tres argentinos competirán: Luciano Benavides, campeón mundial de Rally 2024 con el equipo Red Bull KTM Factory Racing; y los pilotos Leonardo Cola y Santiago Rostán. También participará Benjamín Pascual en la categoría Mission 1000, donde competirá con una moto eléctrica.

En cuanto a los autos, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini defenderán el título en la categoría Challenger. Cavigliasso, quien fue campeón en Quads en 2019, ha cambiado a SSV tras la eliminación de los cuatriciclos. Manuel Andújar, que también fue campeón en Quads, lo seguirá en esta nueva categoría junto a su copiloto Andrés Frini.

Kevin Benavides, dos veces campeón del Dakar, participará en Challenger con Lisandro Sisterna como copiloto, tras su paso por la categoría de motos. Otras duplas argentinas en la competencia incluyen a Jeremías González Ferioli con Gonzalo Rinaldi y David Zille con Sebastián Cesana. Pablo Copetti también competirá en Challenger.

El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero y constará de 8,000 km totales, comenzando y finalizando en Yanbu, con etapas en Alula, Hail, Riyadh, Wadi Ad-Dawasir, Bisha y Al-Henakiyah.

Lista de representantes argentinos en el Rally Dakar 2026:

Motos : Luciano Benavides, Leonardo Cola, Santiago Rostán

: Luciano Benavides, Leonardo Cola, Santiago Rostán Autos/Challenger : Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini (navegante), Augusto Sanz (navegante), David Zille, Sebastián Cesana (navegante), Fernando Acosta (navegante), Kevin Benavides, Lisandro Sisterna (navegante), Bruno Jacomy (navegante), Pablo Copetti

: Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini (navegante), Augusto Sanz (navegante), David Zille, Sebastián Cesana (navegante), Fernando Acosta (navegante), Kevin Benavides, Lisandro Sisterna (navegante), Bruno Jacomy (navegante), Pablo Copetti SSV : Manuel Andújar, Andrés Frini (navegante), Jeremías González Ferioli, Gonzalo Rinaldi (navegante)

: Manuel Andújar, Andrés Frini (navegante), Jeremías González Ferioli, Gonzalo Rinaldi (navegante) Classic : Gastón Mattarucco (navegante)

: Gastón Mattarucco (navegante) Mission 1000: Benjamín Pascual

La expectativa es alta para esta edición del Dakar, que promete ser un evento emocionante y desafiante para los competidores.