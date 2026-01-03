África se mete en la carrera para ser sede del Mundial de Clubes 2029

Después del exitoso primer Mundial de Clubes con 32 equipos, que coronó a Chelsea como campeón y registró un promedio de 40,000 espectadores por partido, FIFA se encuentra valorando las sedes para la edición de 2029. Este torneo, celebrado en Estados Unidos, generó más de 2,000 millones de dólares en ganancias.

Inicialmente, Qatar parecía ser la favorita para albergar el evento, dado su reciente experiencia como sede del Mundial de 2022 y del Mundial Sub-17. Sin embargo, el portal Le Desk informa que Marruecos es el país que “probablemente sea elegido” por FIFA, destacando su calidad de infraestructura y experiencia en organizar eventos importantes.

Marruecos es actualmente la sede de la Copa Africana de Naciones, que avanza a la fase de octavos de final. La nación africana cuenta con estadios modernos y una logística eficiente, factores que refuerzan su candidatura para el Mundial de Clubes. Además, este torneo serviría como una prueba organizativa antes del Mundial 2030, que se llevará a cabo en Sudamérica y en parte en Marruecos.

FIFA anunciará en breve la decisión sobre la sede del torneo. En Marruecos, reina la confianza en su capacidad para organizar el evento.

Equipos clasificados para el Mundial de Clubes 2029:

Cruz Azul (Concacaf) : Campeón de la Concachampions 2024/25

: Campeón de la Concachampions 2024/25 Pyramids (AFC) : Campeón de la Liga de Campeones de África 2025

: Campeón de la Liga de Campeones de África 2025 PSG (UEFA) : Campeón de la Champions League 2024/25

: Campeón de la Champions League 2024/25 Al-Ahli (CAF) : Campeón de la Champions de Asia 2024/25

: Campeón de la Champions de Asia 2024/25 Flamengo (Conmebol) : Campeón de la Copa Libertadores 2025

: Campeón de la Copa Libertadores 2025 Chelsea (UEFA): Clasificación en evaluación por parte de FIFA.

Ranking de Conmebol para el Mundial de Clubes 2029:

Palmeiras: 46 puntos Flamengo: 45 puntos (clasificado) Liga de Quito: 35 puntos Racing: 35 puntos Estudiantes: 28 puntos San Pablo: 25 puntos Vélez: 24 puntos River: 23 puntos Botafogo: 21 puntos Peñarol: 20 puntos

El ranking considera el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores desde 2025 hasta 2028, otorgando puntos por participación, victorias y avances de ronda.