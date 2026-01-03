La China Suárez publicó un furioso descargo tras las críticas por una foto sin maquillaje

La actriz Eugenia "La China" Suárez celebró el Año Nuevo en Turquía junto a Mauro Icardi, pero su regreso a las redes sociales no estuvo exento de controversias. Un video de ella bailando en un restaurante de lujo se volvió viral, generando críticas sobre su comportamiento. Además, algunos usuarios se burlaron de una foto sin maquillaje ni filtros que compartió.

Frente a los comentarios negativos, Suárez respondió en sus historias de Instagram, aunque más tarde decidió borrar su descargo. Sin embargo, algunos internautas lograron capturar la publicación antes de su eliminación. La actriz incluyó una imagen comparativa: una mostrando su rostro al natural y otra totalmente arreglada, acompañada de la frase: “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”.

En su mensaje, Suárez expresó su descontento hacia quienes buscaron desprestigiarla durante la celebración, afirmando: “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huevo. Feliz año para todos y todas”. Además, dejó claro su orgullo por su apariencia, declarando: “Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”.

La elección del tema "Bad Bitch", lanzado por Wanda Nara en 2023, en la publicación fue interpretada por varios usuarios como un guiño indirecto hacia la empresaria, sugiriendo que ella estaría detrás de las críticas que ha recibido Suárez en las redes sociales.