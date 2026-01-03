Trump Anuncia Captura de Maduro y Nuevas Operaciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro, dictador venezolano, durante una conferencia de prensa. "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesario", afirmó.

Trump elogió la operación, describiéndola como “extraordinaria” y comparable a la eliminación de fuerzas iraníes el año pasado. Detalló que Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fue apresado en Caracas en una “fortaleza militar fortificada”. Ambos enfrentarán cargos en Estados Unidos por narcotráfico, según indicó.

“Las luces de Caracas se apagaron en gran medida, facilitando la operación”, comentó Trump, resaltando que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses. “Tenemos el mejor equipo militar del mundo”, enfatizó.

El mandatario subrayó que Estados Unidos liderará la transición en Venezuela hasta que el país esté “a salvo y seguro”. Reiteró su compromiso de garantizar la paz y la libertad para los venezolanos, prometiendo la respuesta militar necesaria para mantener el control.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó la valentía y precisión del operativo, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Maduro de fugitivo de la justicia. "Maduro tuvo muchas oportunidades y el resultado fue el operativo de anoche", declaró.

Trump también abordó la situación futura del país, afirmando que "la gente detrás de mí liderará Venezuela" y mencionó a María Corina Machado como esencial para la recuperación del país. Respecto a posibles aliados de Maduro, como Rusia, afirmó que deben entender el alcance del operativo.

La captura de Maduro se produjo en un clima de tensión entre EE. UU. y Venezuela, tras el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe y la destrucción de instalaciones asociadas al narcotráfico en semanas anteriores.

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 hora local, con explosiones que estremecieron Caracas. Residentes reportaron miedo y confusión durante las detonaciones y el sobrevuelo de helicópteros militares, evidenciando la gravedad de la situación.