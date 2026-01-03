Trump anuncia que tomará las riendas de Venezuela y sorprende al desmarcarse de María Corina Machado

En una rueda de prensa que fue precedida por la publicación en redes sociales de una fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia, el presidente de Estados Unidos Donald Trump celebró la captura del narcodictador como «una de las demostraciones de fuerza más extraordinarias del poder de Estados Unidos en los últimos tiempos».

El mandatario señaló que «ningún militar estadounidense resultó herido y que no se perdió ningún equipamiento militar» reivindicando el poderío militar de Estados Unidos bajo su mandato y criticando las operaciones militares lideradas por los demócratas como la retirada de Afganistán o la de Libia.

Por otro lado, el mandatario anunció que Estados Unidos «va a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata» al tiempo que descartó entregar el poder a la oposición liderada por María Corina Machado.

Trump aseguró que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, dijo que está dispuesta a cooperar con EE.UU. en este proceso de transición tras la captura de Maduro: «Marco [Rubio] acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione».

En contraste, ante preguntas de la prensa sobre si estaba en contacto con Machado, el presidente Trump señaló que ella no cuenta «con el apoyo ni el respeto» necesarios para gobernar Venezuela.

«Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto» dijo en una sorpresiva referencia a la recientemente laureada como premio Nobel de la Paz.

El régimen cubano debería «estar preocupado»

Ante preguntas de la prensa, el presidente Trump señaló que «Cuba es una nación fracasada y vive una situación muy parecida [a la de Venezuela] de la que terminaremos hablando».

Por su parte, Rubio también se refirió al régimen cubano al indicar: «Si yo viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría al menos un poco preocupado», dijo junto al mandatario estadounidense.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que se le «ofrecieron varias ofertas generosas a Maduro y podría estar viviendo donde quisiera, pero prefirió hacerse el malo».

«Las petroleras financiarán la reconstrucción»

El mandatario estadounidense explicó que la idea no es sacar a Maduro y salir de Venezuela para que pase lo que sea, sino quedarse ahí para reconstruir la capacidad petrolera del país.

Trump ha señalado que la reconstrucción de Venezuela no le costará nada a los contribuyente de EE.UU. dado que las petroleras financiarán la reconstrucción.

El mandatario republicano señaló que «el régimen socialista de Venezuela robó a EE.UU. miles de millones de dólares» en referencia a las confiscaciones realizadas por el Gobierno de Hugo Chávez y reclamó que ningún Gobierno anterior de EE.UU. hizo nada para defender esos intereses porque «no tuvieron el valor de hacerlo».

Trump agregó que «la Armada de EE.UU. permanecerá firme hasta que se cumplan nuestras demandas». Igualmente decretó el regreso de la Doctrina Monroe al Hemisferio Occidental y advirtió que «toda amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. será aplastada».

*Para El Debate