La captura de Maduro y la grieta argentina frente a una intervención sin precedentes

La captura de Nicolás Maduro generó reacciones inmediatas y polarizadas en la política argentina.

Dirigentes del PRO y aliados celebraron el operativo como el fin de una dictadura y de la impunidad.

Bullrich y Villarruel respaldaron la acción bajo la figura de un régimen narcoterrorista.

Sectores de izquierda y el peronismo denunciaron una violación al derecho internacional y a la soberanía.

Axel Kicillof invocó doctrinas históricas argentinas para condenar la intervención de Estados Unidos.

La CGT cerró el debate con un llamado a la autodeterminación y al respeto entre las naciones.

La detención del dictador venezolano Nicolás Maduro, ejecutada en un operativo internacional dirigido por los Estados Unidos y bajo imputaciones por narcoterrorismo, tuvo un impacto inmediato más allá de las fronteras del país caribeño. En la Argentina, el hecho funcionó como un revelador de alineamientos políticos, tensiones históricas y concepciones opuestas sobre soberanía, derechos humanos y el rol de las potencias en la región. El arco político local reaccionó con rapidez y crudeza, dejando expuesta una grieta profunda frente a un acontecimiento de alto voltaje geopolítico.

Desde los sectores más alineados con una mirada dura sobre los regímenes autoritarios latinoamericanos, las reacciones fueron de celebración. La senadora Patricia Bullrich calificó la jornada como “histórica” y sostuvo que el régimen venezolano encabeza una estructura criminal conocida como el Cártel de los Soles, declarada organización terrorista tanto por Estados Unidos como por la Argentina. En esa línea, subrayó que la oposición a Maduro no responde a diferencias ideológicas sino a la caracterización de un “Estado narcocriminal”. Sus declaraciones también incluyeron referencias a ciudadanos argentinos desaparecidos en Venezuela, un punto sensible que reforzó su respaldo al operativo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en términos épicos, augurando una Venezuela reunificada, con presos políticos liberados y el sistema democrático restituido. En un tono similar, el expresidente Mauricio Macri celebró el fin de la impunidad de un dictador “que se creía eterno” y recordó sus denuncias previas contra el chavismo, así como su apoyo a figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González. El PRO, como fuerza política, difundió un comunicado en el que acusó a Maduro de destruir la institucionalidad, perseguir a la oposición y provocar un éxodo masivo, y puso el foco en la necesidad de una transición democrática con verdad y justicia.

Dentro del mismo espacio, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri habló de un hecho “histórico” que abre la puerta a la libertad de Venezuela, mientras dirigentes como Waldo Wolff y Sabrina Ajmechet reforzaron la idea de que el régimen deberá responder por violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales. En todos los casos, el énfasis estuvo puesto menos en el método de la captura que en el desenlace político que podría habilitar.

En la vereda opuesta, las críticas se concentraron en la intervención militar estadounidense y en lo que se consideró una vulneración grave del derecho internacional. La dirigente de izquierda Myriam Bregman denunció una “agresión del imperialismo yanqui” y llamó a una movilización continental. El gobernador bonaerense Axel Kicillof condenó el accionar de Estados Unidos por violar principios básicos como la no intervención y la soberanía de los Estados, citando doctrinas históricas de la política exterior argentina y advirtiendo sobre un precedente peligroso para la estabilidad regional.

El peronismo institucional también se expresó con dureza. El Partido Justicialista repudió el ataque y habló de bombardeos que amenazan a toda América Latina, mientras que La Cámpora fue aún más lejos al definir el operativo como un acto de imperialismo orientado al control de recursos estratégicos, en particular el petróleo venezolano. En su mensaje, la agrupación cuestionó de manera directa al presidente Javier Milei por respaldar la intervención y lo acusó de subordinarse a los intereses de Washington.

La Confederación General del Trabajo cerró el abanico de pronunciamientos con un comunicado en el que rechazó “enérgicamente” la injerencia en los asuntos internos de Venezuela y reivindicó la autodeterminación de los pueblos como condición indispensable para la justicia social y la paz entre las naciones.

Así, la captura de Maduro no solo reconfiguró el tablero venezolano, sino que volvió a poner en primer plano un debate recurrente en la política argentina: hasta dónde llega la defensa de los derechos humanos y dónde comienza la defensa irrestricta de la soberanía. Entre quienes celebran el fin de una dictadura y quienes advierten sobre los riesgos de la intervención extranjera, la Argentina volvió a mirarse en el espejo de sus propias contradicciones históricas.