Arresto de Maduro y petróleo: los escenarios que reordenan el mercado energético y miran a Vaca Muerta

El arresto de Nicolás Maduro reintrodujo la prima de riesgo geopolítico en el mercado petrolero.

Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, pero una producción muy reducida.

Los analistas plantean tres escenarios: shock de precios, suba gradual o estabilidad.

Un salto del crudo impactaría de forma directa en inversiones energéticas globales.

Vaca Muerta podría acelerar su desarrollo con precios altos o sostener un crecimiento moderado.

La respuesta de la OPEP+ y la evolución política venezolana serán decisivas.

El arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas de seguridad de Estados Unidos, confirmado el 3 de enero de 2026 por el presidente Donald Trump, introdujo un factor de alta incertidumbre en el mercado energético global. Más allá de su impacto político y diplomático, la operación —que incluyó acciones militares y la captura del mandatario y su esposa— encendió alertas en el sector petrolero, donde los operadores comenzaron a recalibrar expectativas sobre precios, oferta y flujos de inversión.

Venezuela ocupa un lugar singular en el mapa energético mundial. Con alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, concentra cerca del 17% del total global, una cifra que contrasta con su actual nivel de producción. Lejos de los más de 3,5 millones de barriles diarios que supo bombear en su pico histórico, hoy el país produce cerca de 1,14 millones de barriles por día, según datos recientes de la OPEP. Las sanciones, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura redujeron de manera drástica su peso efectivo en el mercado.

En la antesala del arresto, los precios internacionales del crudo venían de un año negativo. El Brent y el WTI operaban en torno a los 60 y 57 dólares por barril, respectivamente, tras cerrar 2025 con la mayor caída anual desde 2020. Sin embargo, la escalada militar y la detención de Maduro reintrodujeron la prima de riesgo geopolítico, abriendo distintos escenarios sobre la evolución del mercado.

El primero, y más extremo, supone un shock inmediato de precios. Este escenario se materializaría si la intervención estadounidense derivara en daños significativos a la infraestructura petrolera venezolana o en una interrupción total de sus exportaciones. En ese caso, el Brent y el WTI podrían registrar saltos superiores a los 10 o 15 dólares por barril en pocas semanas, impulsados por el temor a una pérdida súbita de oferta. La ausencia del crudo pesado venezolano obligaría a refinadores a buscar reemplazos, presionando márgenes y spreads en un mercado ya ajustado.

Un segundo escenario plantea una suba gradual y sostenida. Aquí, la captura de Maduro no implicaría una destrucción inmediata de activos energéticos, pero sí mantendría un clima de incertidumbre prolongada. Los precios tenderían a ajustarse lentamente al alza, incorporando una prima de riesgo estable. En este contexto, la política de la OPEP+ sería clave: una decisión de mantener pausas en los aumentos de producción reforzaría la tendencia alcista moderada, sin generar pánico en los mercados.

El tercer escenario es el de mayor estabilidad. Bajo esta hipótesis, los operadores asumirían que el volumen venezolano perdido es relativamente pequeño en el contexto global y fácilmente sustituible. Con ajustes marginales de otros productores, los precios podrían mantenerse cerca de los niveles actuales, reflejando un equilibrio entre oferta y demanda y una rápida disipación de los temores iniciales.

Para la Argentina, y en particular para Vaca Muerta, cada uno de estos caminos implica consecuencias distintas. Un repunte fuerte del crudo internacional aceleraría inversiones, perforaciones y etapas de fractura, en una formación que cerró un año récord con cerca de 100.000 operaciones acumuladas. Proyectos en evaluación podrían destrabarse rápidamente, alentados por precios más altos y una mayor rentabilidad esperada.

En un escenario de suba gradual, el impacto sería más ordenado: inversiones sostenidas, crecimiento de la producción y mayor atractivo para financiamiento y asociaciones estratégicas, sin saltos abruptos en la actividad. En cambio, con precios estables, el desarrollo de Vaca Muerta seguiría un sendero más conservador, apoyado en fundamentos locales y eficiencia operativa, sin un impulso extraordinario por el contexto internacional.

La detención de Maduro, así, no solo reconfigura el tablero político regional, sino que introduce un nuevo factor de volatilidad en el mercado energético. La reacción de la OPEP+, la resiliencia de la oferta global y la evolución interna de Venezuela serán determinantes para definir si el episodio deriva en un shock, en una transición gradual o en una rápida normalización de precios.