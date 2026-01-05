Viotti apoyó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Maduro

Tras el anuncio del ex presidente Donald Trump sobre un ataque a gran escala contra Venezuela y la posible captura de Nicolás Maduro, diversos políticos expresaron su opinión en redes sociales.

El intendente de la ciudad, Leonardo Viotti, se dirigió a los venezolanos en un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter): "Para quienes tuvieron que irse de Venezuela pero nunca dejaron de soñarla libre: que este sea el comienzo de un futuro mejor para su pueblo y la esperanza del regreso a su hogar para quienes así lo desean".



En la misma línea, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, compartió un comunicado de la Unión Cívica Radical (UCR) que enfatiza un llamado a la paz en la región y a la plena vigencia del Derecho Internacional. El documento señala: "Hemos condenado repetidamente el proceso autoritario de Nicolás Maduro, que ha desconocido la voluntad popular. En Venezuela, la dictadura persigue, encarcela y silencia a quienes piensan diferente".

El comunicado destaca que "la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional. No habrá estabilidad sin elecciones libres y transparentes".

Finalmente, se reafirma el compromiso con el respeto del Derecho Internacional y se expresa solidaridad con el pueblo venezolano, en especial con aquellos que han emigrado a Argentina, solicitando a la Cancillería un cuidado especial para los compatriotas en Venezuela.