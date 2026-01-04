Duro arranque del Dakar 2026

El Rally Dakar 2026, que se lleva a cabo en Yanbu, Arabia Saudita, sufrió un fuerte golpe en su inicio. Durante el prólogo del evento, el piloto alemán Daniel Schröder sufrió un accidente que resultó en su abandono.

Schröder, quien conducía un Volkswagen Amarok, perdió el control en una sección rápida del recorrido y volcó, dañando seriamente su vehículo tras solo 10 minutos de competencia. Afortunadamente, tanto él como su copiloto, Henry Köhne, no sufrieron heridas graves. Sin embargo, el estado de la camioneta les impidió continuar en la carrera, dejándolos fuera antes de las etapas más desafiantes.

Frustrado por el incidente, Schröder asumió la responsabilidad del accidente, calificándolo de “estupidez” mientras golpeaba su camioneta en señal de descontento.

En cuanto a los resultados de los pilotos argentinos, el motociclista Luciano Benavides se destacó al finalizar en 4° lugar, a pocos segundos del mejor tiempo. En la categoría Challenger, Augusto Sanz posicionó en 2° lugar como navegante, seguido por el equipo de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que ocupó el 4° lugar. David Zille y Sebastián Cesana terminaron en el 5° puesto.

En UTV, Kevin Benavides concluyó el prólogo en 7° posición. En la categoría de autos (Ultimate), los navegantes argentinos Bruno Jacomy y Fernando Acosta lograron entrar en el Top 10, mientras que en Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi cerraron la jornada en 5° lugar.