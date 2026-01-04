La gran noticia que recibió Franco Colapinto

Franco Colapinto se prepara para la próxima temporada de Fórmula 1 con Alpine. Aunque aún no se han compartido imágenes de los pilotos en la sede de Enstone, la escudería francesa ha tomado una decisión crucial: mantendrá a Stuart Barlow como ingeniero de pista del piloto argentino.

Barlow ha estado junto a Colapinto desde que este asumió el volante de su monoplaza, tras reemplazar a Jack Doohan. El ingeniero, que había sido promovido de su rol anterior en rendimiento, ha experimentado un crecimiento paralelo con el joven piloto. A pesar de algunos desacuerdos iniciales, ambos lograron construir una sólida relación a lo largo de 2025.

La decisión de Alpine ha sido bien recibida por los fanáticos y representa una estabilidad clave para el equipo. Colapinto podrá enfocarse en su desarrollo personal mientras continúa su asociación con Barlow. Por su parte, Pierre Gasly seguirá trabajando con Josh Peckett como su ingeniero de pista.