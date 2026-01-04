El polémico posteo de una medallista olímpica de Venezuela

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos lanzó un ataque en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Este suceso generó reacciones a nivel mundial, incluyendo en el ámbito deportivo. La medallista olímpica Stefany Hernández compartió su experiencia en Instagram, buscando dar tranquilidad a sus seguidores en medio de la crisis.

La atleta de 34 años, conocida por su medalla de bronce en BMX en los Juegos Olímpicos de Río 2016, publicó un mensaje en el que aseguraba: “Estamos vivos. Solo nos están cayendo unas bombitas. SOS. Venezuela es paz. No war. Peace4Ever”, utilizando un fondo negro con letras blancas. Posteriormente, compartió imágenes del amanecer en el país con la frase: “Dios con nosotros”.

Hernández es una de las 17 atletas venezolanas que han ganado medallas olímpicas y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde documenta su vida en Venezuela.