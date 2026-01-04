Explota el turismo: así se vive el inicio del verano 2026 en Argentina

El turismo argentino muestra una clara tendencia al alza en los primeros meses del año, con un significativo aumento de la actividad en autopistas, aeropuertos y alojamientos. A medida que se acercan los meses de verano, las reservas en destinos nacionales alcanzan alrededor del 70% en los principales puntos turísticos, según diversas asociaciones hoteleras.

La provincia de Misiones se destaca con un incremento del 20% en la llegada de turistas en comparación con 2025, donde las Cataratas del Iguazú recibieron 1,5 millones de visitantes. Córdoba también se posiciona como uno de los destinos preferidos, reportando un 85% de ocupación en Villa Carlos Paz para Año Nuevo, con expectativas de alcanzar el 95% en enero.

Mendoza también presenta buenas proyecciones, con una ocupación esperada superior al 90% en Malargüe durante la Fiesta del Chivo. Aunque Bariloche enfrenta una caída del 8% en el turismo interno entre diciembre y febrero, ha visto un aumento interanual del 34% en turistas extranjeros, principalmente de Brasil y Chile. En Puerto Madryn, el 80% de la capacidad hotelera está ya reservada.

En la Costa Atlántica, que sigue siendo el destino más elegido, siete de las diez localidades más buscadas son playas bonaerenses, como Mar del Plata y Pinamar. La ocupación proyectada en Mar del Plata es del 75%, recuperándose tras el peor verano desde 2004. El Observatorio Argentino de Turismo también reporta un alto nivel de ocupación en ciudades como Ostende y Cariló, mientras que los vuelos a Villa Gesell desde Buenos Aires ya están agotados para los primeros días del año.