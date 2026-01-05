Pullaro y la captura de Maduro: Un "ni" viejo, antiguo e incoherente

Tras la captura de Nicolás Maduro por el Gobierno de Estados Unidos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su apoyo a la postura de la Unión Cívica Radical sobre la crisis en Venezuela. A través de sus redes sociales, Pullaro afirmó que la única solución es democrática y abogó por una transición que incluya elecciones libres, transparentes y competitivas.

El gobernador calificó al régimen de Maduro como autoritario y lo responsabilizó por el deterioro institucional, la persecución política y la violación de derechos humanos. Además, subrayó que el radicalismo no apoya el uso de la fuerza militar como solución al conflicto, confirmando su adhesión al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Con esta declaración, Pullaro se apartó de otras posturas individuales, optando por una posición orgánica que enfatiza una salida constitucional y pacífica para Venezuela y muestra solidaridad con el pueblo venezolano, tanto dentro del país como en el exilio.