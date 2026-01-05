Murió un ex presidente de Rosario Central

Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central y notable político santafesino, falleció este domingo a los 85 años. En los últimos tiempos, había lidiado con varios accidentes cerebrovasculares que lo llevaron a retirarse de la vida pública.

La institución rosarina confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando: “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente del club entre 2007 y 2010. Nuestras condolencias y respeto para la familia y amigos”.

Usandizaga asumió la presidencia de Rosario Central en 2007, en un periodo de crisis institucional y deportiva. Su gestión enfrentó problemas económicos que culminaron en el descenso del equipo a la Primera B Nacional en 2010, tras lo cual renunció al cargo.

Antes de su tiempo en el club, Usandizaga tuvo una destacada carrera política. Abogado y miembro de la Unión Cívica Radical, fue elegido como el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia en 1983, cargo que ocupó hasta 1989. También trabajó como diputado provincial y senador nacional por Santa Fe entre 1995 y 2001. Luego de su mandato en Rosario Central, su salud se deterioró, alejándolo de la actividad pública hasta su fallecimiento.