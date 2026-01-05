Lisandro Martínez atraviesa un cambio que podría influir en su futuro en la Selección Argentina

El Manchester United no ha cumplido con las expectativas esta temporada, a pesar de un importante mercado de pases en 2025 destinado a pelear por la Premier League. Sin competencia internacional, los resultados del equipo han sido insatisfactorios.

La reciente decisión de la dirigencia del club de destituir al entrenador portugués Rubén Amorim se tomó tras el empate 1-1 frente a Leeds. Amorim estuvo al mando del primer equipo durante más de un año, logrando pocas victorias y sin títulos en su gestión.

Este cambio de dirección técnica puede tener implicaciones para Lisandro Martínez, quien, bajo la tutela de Amorim, se consolidó como titular y capitán. Con la llegada de un nuevo DT, el defensor argentino deberá reencontrar su lugar en el equipo, mientras busca recuperar ritmo tras una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi 10 meses.

El comunicado del club anunció la destitución de Amorim y la búsqueda de un reemplazo, confirmando que Darren Fletcher, actual entrenador del Sub-18, asumirá de forma interina ante el próximo partido contra Burnley.

Con el Manchester United en la sexta posición de la Premier League, la directiva consideró que era el momento adecuado para un cambio. Amorim dejó un saldo de 63 partidos dirigidos, con 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas, y su paso por el club se caracterizó por una falta de rendimiento en competiciones nacionales e internacionales.