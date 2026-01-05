El anuncio de Novak Djokovic que sacudió al tenis

El mundo del tenis se conmovió este domingo con el anuncio de Novak Djokovic, el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia, quien decidió retirarse de la Professional Tennis Players Association (PTPA), organización que cofundó en 2020.

En un comunicado que rápidamente se volvió viral, Djokovic dejó claro que su papel como líder de la PTPA ha concluido. “Este capítulo ya está cerrado”, escribió en su cuenta de X, añadiendo que “siento que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección que ha tomado la PTPA”.

La PTPA fue creada con la intención de representar a los jugadores menos favorecidos y luchar por una distribución más equitativa de los premios. Sin embargo, este estruendoso quiebre sugiere un distanciamiento significativo entre Djokovic y los actuales directivos de la organización.

En su comunicado, Djokovic expresó: "He decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras preocupaciones persistentes sobre la transparencia y la gobernanza, y cómo se ha representado mi voz". Asimismo, reafirmó su compromiso de centrarse en su carrera, su familia y contribuir al deporte de manera que refleje sus principios.

Este anuncio llega en un momento crucial en la carrera de Djokovic, en el que cada movimiento es sometido a un intenso escrutinio, especialmente ante un posible retiro del tenis profesional. Al desvincularse de sus responsabilidades en la PTPA, muchos analistas apuntan que el serbio busca enfocarse en sus últimos años de competencia y reducir el desgaste asociado a la gestión de un gremio.

Por el momento, la PTPA no ha emitido una respuesta oficial ante la salida de su figura más prominente. Sin Djokovic, la asociación enfrenta un futuro incierto, al perder a su principal representante y apoyo económico.