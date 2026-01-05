Nicolás Cabré mostró el tierno regalo que Rufina le hizo antes de irse a Turquía

Nicolás Cabré se encuentra en Villa Carlos Paz, donde comienza la temporada de verano en el teatro, acompañando a Rocío Pardo y a su hija Rufina. Durante los ensayos de su obra, el actor compartió en Instagram un regalo especial que le dejó su hija en el camarín.

“El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió Cabré, mostrando fotografías impresas que la pequeña había pegado en el espejo de su camarín.

En los últimos días, padre e hija han disfrutado de diversas actividades juntos, ya que Rufina se preparara para viajar a Turquía con su madre. Cabré expresó su amor por ella en redes sociales, afirmando: “La carita por la que vivo y voy a vivir siempre. Voy a hacer lo más importante o el ridículo más grande solo para verte así el resto de mi vida. Te amo con todo mi ser”.