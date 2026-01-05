Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió

Marta Fort, hija del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, compartió detalles sobre una fiesta exclusiva a la que asistió, durante una entrevista en "La convivencia" (DGO Stream), conducido por Tucu López desde Punta del Este. Crecida en un entorno de lujos y atención mediática, Marta se ha convertido en una figura relevante de la nueva generación en el mundo del espectáculo.

Al ser consultada sobre la fiesta más descontrolada que ha vivido, Marta relató una experiencia en Nueva York junto a su hermano Felipe. La joven describió cómo asistieron a un evento que inicialmente parecía un sencillo ‘meet’ de autos, pero que se transformó en una velada de extravagantemente grandes proporciones. “Llegamos a una casa gigantesca, un country entero en una sola propiedad”, comentó, revelando que pertenecía a un empresario vietnamita que coleccionaba autos únicos, incluidos vehículos de la película "Fast and Furious" y un auto que una vez perteneció a John F. Kennedy.

Durante la conversación, se mencionó que este empresario tenía una compañía que operaba en la bolsa de valores, lo que sorprendió a los presentes. Marta también recordó la notable presencia de celebridades en la fiesta, incluyendo exnovias de Justin Bieber, lo que le dio un toque aún más unique a la experiencia.

Sin embargo, la charla también abordó la complejidad de vivir bajo el apellido Fort. Marta reflexionó sobre las percepciones que tiene la gente sobre ella, afirmando que a menudo se asume que cuenta con ciertas ventajas económicas debido al legado de su padre. Reconoció que esta fama puede acarrear desventajas, ya que las personas parecen conocerla sin realmente haberla tratado.

Así, la anécdota de Marta se convierte en un espejo de su vida singular en el mundo del espectáculo, rodeada de lujo, pero también de las complejidades que conlleva ser parte de una familia famosa.