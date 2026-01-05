Por qué el entrenamiento de fuerza y el HIIT se vuelven aliados clave tras los 40

La fatiga física durante el día no solo favorece un mejor descanso nocturno, sino que es vital para la salud física y mental. Marta Marcé, nutricionista especializada en salud hormonal femenina y con 14 años de experiencia en la menopausia, compartió su perspectiva en el podcast "Tengo un Plan".

Marcé destaca la necesidad de adaptar el entrenamiento a partir de los 40 años, enfatizando la prioridad del ejercicio de fuerza y los entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT) para el bienestar general. “Para estar cansados y dormir mejor, la clave está en entrenar adecuadamente”, señala.

Si bien muchas personas se centran en cuestiones estéticas, Marcé advierte sobre la importancia de ajustar las expectativas a los cambios fisiológicos de esta etapa. “No podemos buscar un cuerpo de mujer fértil, pues eso podría afectar nuestra salud”, explica.

Entrenamiento funcional post-40

El enfoque del ejercicio debería ser el fortalecimiento corporal. “Buscamos un cuerpo fuerte que nos sirva no solo hoy, sino también a los 80 años”, argumenta Marcé. La cantidad de músculo se relaciona directamente con la independencia y la prevención de caídas y enfermedades relacionadas con la menopausia, como la osteoporosis.

El músculo también desempeña un papel crucial en el metabolismo y la regulación hormonal. “A medida que envejecemos, el metabolismo cambia y se vuelve más difícil para la glucosa entrar en las células. Más músculo facilita este proceso”, añade.

Cambios en la contracción muscular

Con la llegada de la perimenopausia y la menopausia, los cambios en la contracción muscular y hormonas requieren ajustar el entrenamiento. Marcé aconseja priorizar el ejercicio de fuerza, sugiriendo menos repeticiones pero con mayor peso para optimizar los resultados.

HIIT y ejercicios multiarticulares

Los ejercicios multiarticulares, que implican varios grupos musculares, son esenciales, junto con el HIIT. Marcé critica el tradicional cardio, destacando que “un HIIT de 20 minutos, alternando 30 segundos de alta intensidad con 20 segundos de descanso, es mucho más eficaz para nuestro metabolismo”.

La especialista subraya que tanto el HIIT como el entrenamiento de fuerza deben ser fundamentales en la rutina semanal, complementados con actividades como correr o montar en bicicleta.

Apoyo grupal y mitos sobre el entrenamiento

El acompañamiento grupal y profesional ayuda a combatir el miedo al entrenamiento con peso, especialmente para principiantes. “El apoyo del grupo es clave, ya que crea un ambiente de no juicio”, afirma.

Entre los ejercicios recomendados para una rutina semanal se incluyen: sentadillas, remo con peso, ejercicios de bíceps y tríceps, zancadas con peso y clases combinadas de fuerza y HIIT. Las actividades cardiovasculares se deben considerar solo como complementos.

Por último, Marcé anima a las mujeres a adoptar un enfoque responsable hacia el entrenamiento y desmitifica la idea de que levantar pesas llevará a un desarrollo muscular extremo. “Esto es un mito; la transformación no es inmediata y resulta beneficiosa para la salud”, concluye.