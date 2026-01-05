Rutas nacionales: Así no va más

El estado de las rutas nacionales en la provincia de Santa Fe es alarmante y refleja un abandono sistemático por parte del gobierno nacional, denunciado con vehemencia por las autoridades provinciales. La falta de mantenimiento vial, a pesar de contar con recursos destinados específicamente a esta tarea, evidencia una decisión política que desatiende las necesidades de un territorio crucial para la producción y logística del país.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, ha sido claro al señalar la inacción del gobierno federal frente a múltiples y exhaustivas solicitudes de reparación y financiación de rutas. A pesar de sus esfuerzos constantes y su insistente comunicación, desde escritos hasta visitas a la Casa Rosada, la respuesta ha sido el silencio y la indiferencia. Enrico no duda en calificar este desprecio como una falta de interés genuino por parte de un gobierno que parece no entender las realidades de las provincias alejadas del centro del poder.

El impacto de este abandono es tangible, afectando corredores vitales como las rutas 9, 11 y la A012, todas cruciales para el transporte de bienes y la seguridad vial. Tramos en condiciones deplorables, con baches sin señalizar y una vegetación descontrolada, no solo atrasan las actividades económicas, sino que también ponen en peligro la vida de quienes transitan por estas vías. El cierre prolongado de la ruta 9 debido a un puente caído es un claro ejemplo de esta crisis, que ha forzado a las autoridades locales a tomar medidas desesperadas, incluso a realizar tareas de mantenimiento que deberían ser responsabilidad del estado nacional.

El ministro Enrico enfatiza que el problema no es la falta de fondos, sino la falta de voluntad política. Cada litro de combustible lleva consigo un impuesto destinado al mantenimiento de rutas, dinero que se queda en manos del gobierno central sin ser utilizado para el fin que la ley estipula. Esta situación no solo es irresponsable; es peligrosamente cercana a un delito, comparable con la negligencia que llevó a la tragedia de Once. Ignorar estas responsabilidades viales puede costarle la vida a personas inocentes.

Los recientes fallos de la Justicia, que obligan a realizar reparaciones en rutas, son un indicativo del profundo malestar que existe con respecto a esta problemática. Es inaceptable que la seguridad vial dependa de decisiones judiciales en lugar de ser una prioridad del gobierno nacional.

El aumento de accidentes viales en estos tramos es un fenómeno que no puede ser ignorado. Las estadísticas muestran que los siniestros se incrementan, especialmente en condiciones climáticas adversas, donde la infraestructura deficiente se convierte en una trampa mortal. La situación exige una respuesta ágil y efectiva, que se ha mostrado ausente hasta el momento.

La provincia, ante esta frustrante falta de acción por parte del gobierno central, contempla opciones unilaterales para mejorar la seguridad vial, como la instalación de semáforos, aunque sin las autorizaciones necesarias. Esto es un indicativo de la urgencia que se siente: no se puede esperar más mientras la gente continúa arriesgando su vida en rutas en estado crítico.

El mensaje es claro: es hora de que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y asuma su responsabilidad con las rutas nacionales de Santa Fe. No hay más tiempo que perder. La seguridad de miles de ciudadanos y el desarrollo económico de la provincia dependen de la acción inmediata y efectiva para rescatar nuestras rutas de una crisis que ya no podemos permitirnos ignorar.