El Gobierno apura un financiamiento puente para enfrentar vencimientos de deuda y preservar reservas

Argentina enfrenta en 2026 vencimientos de deuda en dólares por casi u$s20.000 millones, con un pago inmediato de u$s4.200 millones.

El Gobierno busca un repo con bancos internacionales para cubrir el pago sin afectar reservas ni el mercado cambiario.

Las ofertas superan los u$s7.000 millones, aunque se tomaría solo una parte, entre u$s1.000 y u$s2.000 millones.

El principal interrogante es el esquema de garantías y quién encabezará la operación: Tesoro, BCRA o una estructura mixta.

El Tesoro reforzó colaterales transfiriendo bonos en dólares al BCRA para facilitar el financiamiento.

El mercado observa con atención la tasa y el origen de los fondos, claves para la señal financiera y cambiaria.

Argentina afronta en 2026 un calendario exigente de vencimientos de deuda en moneda extranjera que ronda los u$s20.000 millones, con un primer hito concentrado en el muy corto plazo. El próximo viernes vence un compromiso por u$s4.200 millones y el Gobierno busca cerrar contrarreloj una operación de financiamiento tipo repo con bancos internacionales para completar los fondos necesarios sin exhibir una caída significativa de las reservas del Banco Central (BCRA). El hermetismo domina las definiciones finales, aunque tanto fuentes oficiales como del mercado dan por hecho que el pago se realizará en tiempo y forma.

La estrategia se despliega en un contexto delicado: el equipo económico avanza en la negociación de un segundo waiver consecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. Con reservas netas aún en terreno negativo, el Ejecutivo procura evitar señales que presionen sobre el tipo de cambio o erosionen la credibilidad de su programa financiero.

El eje central del plan es un “repo chico” con bancos internacionales de primera línea —entre ellos Santander, BBVA, J.P. Morgan, Citi e ICBC— por un monto estimado entre u$s1.000 y u$s1.500 millones, con margen de ampliación si continúa la compresión del riesgo país. El presidente Javier Milei confirmó que las ofertas recibidas superan los u$s7.000 millones, aunque en el Gobierno consideran que no será necesario tomar la totalidad. “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”, afirmó el mandatario.

La herramienta no es novedosa para la actual administración. En 2025 se concretó una operación inicial por u$s1.000 millones en enero y una ampliación a u$s2.000 millones en junio, mediante la entrega de bonos soberanos como garantía y su recompra posterior con intereses. Desde la óptica del mercado, acudir a financiamiento externo para afrontar vencimientos tiene ventajas claras: ni el Tesoro ni el BCRA deberían salir a comprar divisas en el mercado, lo que reduce el riesgo de tensiones cambiarias, y se evita el uso directo de reservas internacionales.

Sin embargo, el principal interrogante pasa por las garantías. En los próximos días, el Gobierno espera contar con unos u$s2.600 millones en la cuenta del Tesoro, integrados por u$s910 millones provenientes de la reciente colocación de un bono en dólares bajo legislación local, compras de divisas por alrededor de u$s1.000 millones y el ingreso de u$s707 millones por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Aun así, para cubrir el faltante entre los fondos disponibles y los ingresos esperados, en el mercado se descuenta un repo cercano a los u$s2.000 millones.

Un repo —acuerdo de recompra— es una operación financiera de corto plazo que funciona como un préstamo garantizado: una entidad vende un activo con el compromiso de recomprarlo a futuro a un precio preestablecido. El año pasado, el BCRA realizó dos operaciones de este tipo con vencimiento en 2027, utilizando títulos Bopreal como colateral. Todavía no está definido si la nueva operación será encabezada por el Tesoro, por el Banco Central o mediante una estructura combinada, una decisión que se cerrará en los próximos días y que implicará, en cualquier caso, asumir un nuevo compromiso en dólares.

En paralelo, el Tesoro allanó el camino al transferir al BCRA bonos soberanos en dólares Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimiento en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). El objetivo fue reforzar el stock de activos en moneda dura disponibles para ser utilizados como colateral ante bancos internacionales.

Desde el mercado advierten que no solo será clave la tasa del repo, sino también el origen de los fondos. Un financiamiento con fuerte participación doméstica podría interpretarse como una señal de cautela de los jugadores internacionales respecto del esquema cambiario. En un año cargado de vencimientos, el Gobierno juega una partida fina: ganar tiempo, cumplir con los pagos y sostener la estabilidad sin comprometer un frente —el de las reservas— que sigue siendo el más sensible del programa económico.