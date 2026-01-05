Verano en Mendoza: los mejores diques y ríos para refrescarse entre montañas

El verano en Mendoza se experimenta de manera intensa, especialmente en las áreas montañosas, donde el alivio del calor no solo se encuentra en las piletas, sino también en los ríos y embalses que se convierten en destinos populares en esta temporada.

Aunque la provincia es famosa por sus vinos y bodegas, durante los meses cálidos, los espacios acuáticos resaltan como lugares ideales para refrescarse y disfrutar de la naturaleza. Desde opciones cercanas a la capital provincial hasta escapadas hacia el sur, tanto mendocinos como turistas abarrotan estos sitios.

Las Mejores Playas de Mendoza para el Verano

Río Mendoza: Clásico Cercano a la Ciudad

Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, la bajada al Río Mendoza es una de las alternativas más populares. Su cercanía a la ciudad de Mendoza permite un acceso rápido para disfrutar del día completo junto al agua. El predio dispone de estacionamiento, sombrillas y guardavidas, con horario de apertura de 9 a 21. Los precios son de $5.000 para adultos y $3.000 para niños.

Los Reyunos: Relax en el Sur Mendocino

En San Rafael, el Dique Los Reyunos se convierte en un destino imprescindible. Con sectores habilitados para el baño y campings, este dique ofrece un entorno sereno rodeado de cerros, perfecto para disfrutar de actividades recreativas como picnics en familia.

El Nihuil: Playas con Acceso Libre

Ubicado en la zona de Los Tableros, sobre el río Atuel, el embalse El Nihuil es conocido por sus concurridas playas. Este destino ofrece acceso gratuito y áreas con sombra, ideales para pasar el día en un entorno natural tranquilo. La costanera cercana cuenta con quinchos y espacios de descanso.

Dique Potrerillos: Aventura y Paisaje

Rodeado por la cordillera, el Dique Potrerillos es conocido por sus aguas celestes y una variedad de actividades al aire libre. Aquí se pueden encontrar paradores gastronómicos, áreas de descanso y opciones de alquiler de equipamiento para deportes náuticos, como kayak y rafting, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan aventura en su verano mendocino.