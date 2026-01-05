Un robot chino rompe un récord mundial tras recorrer más de 100 kilómetros a pie

Un robot humanoide recorrió 106,286 kilómetros entre Suzhou y Shanghái, en China, del 10 al 13 de noviembre de 2025, estableciendo un nuevo récord Guinness mundial. La prueba, llevada a cabo por la empresa tecnológica AgiBot, tuvo como objetivo evaluar el rendimiento de su modelo A2, que avanzó durante tres días por diversas vías, cumpliendo con todas las normas de tránsito.

La travesía comenzó en Suzhou y concluyó en el Bund de Shanghái, con el robot caminando sobre superficies variadas como asfalto, baldosas y puentes. Utilizando un sistema que permite el intercambio de baterías sin detenerse, el A2 mantuvo su marcha continua durante toda la prueba.

Guinness World Records certificó que se había alcanzado la mayor distancia recorrida por un robot humanoide en un único desafío. Este logro fue posible gracias a un proceso de optimización realizado entre abril y mayo de 2025, que mejoró la estabilidad del robot tras cientos de horas de operación continua. Además, en agosto, el modelo completó una caminata autónoma de 24 horas bajo temperaturas de hasta 40 °C, lo que sentó las bases para este intento.

AgiBot detalló que el modelo A2 está diseñado para atención al cliente, con funciones de chat y lectura de labios. La compañía subrayó que estos desarrollos son parte de un ecosistema global donde importantes firmas tecnológicas invierten en inteligencia artificial física para mejorar las capacidades de los robots humanoides.

El gobierno chino fomenta este tipo de avances tecnológicos y recientemente organizó los primeros juegos robóticos del mundo, donde más de 500 robots participaron en actividades como baloncesto y limpieza. Este contexto resalta el objetivo de pruebas como la del A2, que buscan evidenciar los avances en locomoción bípeda.

Al concluir la caminata, el robot interactuó con la prensa y comentó que podría «necesitar un nuevo par de zapatos», tras haber logrado un hito significativo en la robótica humanoide.