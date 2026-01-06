Stornelli impulsa el pedido de extradición de Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

El fiscal Carlos Stornelli adhirió al pedido para iniciar la extradición activa de Nicolás Maduro.

El ex mandatario venezolano se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos penales en ese país.

En la Argentina pesa sobre Maduro una orden de captura internacional y una citación a indagatoria.

La causa en Comodoro Py investiga presuntos delitos de lesa humanidad bajo jurisdicción universal.

El expediente incluye informes de la ONU y testimonios de víctimas sobre graves violaciones a los derechos humanos.

La extradición deberá tramitarse por vía diplomática a través de la Cancillería argentina.

La detención del ex presidente venezolano Nicolás Maduro en los Estados Unidos abrió un nuevo capítulo judicial en la Argentina y aceleró definiciones en los tribunales federales de Comodoro Py. Este lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli adhirió formalmente al pedido de las asociaciones querellantes para que la Justicia argentina active el procedimiento de extradición activa, con el objetivo de que el ex mandatario sea sometido al proceso penal en el que está imputado por presuntos delitos de lesa humanidad.

La presentación se realizó en el expediente CFP N° 2001/2023, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El planteo del fiscal se suma a la solicitud presentada días atrás por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en la causa.

En su escrito, Stornelli señaló que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que sobre el expresidente venezolano existe una orden de captura internacional vigente, además de una citación a prestar declaración indagatoria. Ambas medidas fueron dictadas en cumplimiento de una resolución de la Cámara Federal porteña, que ordenó avanzar con la investigación y evaluar la adopción de medidas cautelares para asegurar la sujeción de los imputados al proceso.

El fiscal subrayó que se trata de “una cuestión urgente” en función del actual estado de detención de Maduro y sostuvo que corresponde iniciar sin demora el procedimiento de extradición activa. En ese sentido, formuló su adhesión al pedido de los querellantes para que el exmandatario sea trasladado a la Argentina y sometido al proceso en curso ante los tribunales federales.

La iniciativa judicial se inscribe en un contexto internacional de fuerte impacto político y judicial. Durante la madrugada del sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó públicamente que Maduro fue capturado en el marco de un operativo militar y trasladado fuera de Venezuela junto con su esposa. Según precisaron las autoridades norteamericanas, el exmandatario enfrenta desde 2020 cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración para la posesión de ese tipo de armamento contra los Estados Unidos, delitos que contemplan penas que van desde los veinte años de prisión hasta la cadena perpetua.

En paralelo a las imputaciones que enfrenta en Estados Unidos, la causa que tramita en Comodoro Py investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal. Ese criterio jurídico habilita a los tribunales argentinos a intervenir con independencia del lugar de comisión de los hechos y de la nacionalidad de las víctimas o de los imputados, cuando se trata de crímenes de extrema gravedad que afectan a la comunidad internacional en su conjunto.

El expediente incorpora informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esos documentos dan cuenta de un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde 2014, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano. A esas pruebas se suman testimonios directos de víctimas que declararon ante la Justicia argentina.

Además de Maduro, la causa incluye imputaciones contra otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, así como contra militares y agentes de inteligencia. La orden de captura internacional contra el expresidente fue dictada en septiembre de 2024, luego de que la Cámara Federal considerara que existían elementos suficientes para avanzar con la investigación y disponer medidas para asegurar la comparecencia de los acusados.

El eventual pedido de extradición deberá canalizarse por la vía diplomática, conforme al procedimiento previsto en la normativa de asistencia jurídica internacional y en los tratados vigentes entre la Argentina y los Estados Unidos. En ese marco, será la Cancillería la encargada de gestionar ante las autoridades norteamericanas el eventual traslado del imputado, una vez cumplidas las etapas formales del trámite. El desenlace del proceso podría sentar un precedente relevante en materia de cooperación judicial internacional y persecución penal de crímenes de lesa humanidad.