El Gobierno relanza el diálogo con los gobernadores para avanzar con la reforma laboral

El Gobierno reactivó el diálogo con los gobernadores tras aprobar el Presupuesto 2026.

La reforma laboral es el principal objetivo de la nueva etapa legislativa.

Diego Santilli encabezará una ronda de visitas a las provincias durante enero.

Las negociaciones estarán atravesadas por reclamos fiscales y resistencias sindicales.

En la Casa Rosada evalúan extender o adelantar las sesiones extraordinarias.

El oficialismo busca repetir el respaldo legislativo logrado a fines de 2025.

Tras la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional decidió reactivar de inmediato las conversaciones políticas con los gobernadores para encarar la segunda etapa de su agenda legislativa. El eje central de esta nueva fase será la reforma laboral, un proyecto que el oficialismo considera clave para consolidar su programa económico y que, al mismo tiempo, enfrenta resistencias tanto en sectores sindicales como entre algunos mandatarios provinciales.

El encargado de encabezar esta ronda de negociaciones será el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya trabaja en un cronograma de visitas a distintas provincias con el objetivo de alcanzar consensos mínimos que permitan avanzar en el Congreso. Según lo previsto, la agenda comenzará esta semana con un viaje a Chubut y contempla al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. En paralelo, se evalúan visitas a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como parte de las primeras escalas.

El desembarco en Chubut no será un gesto menor. El gobernador Ignacio Torres, que comparte espacio político con Santilli, mantiene una relación oscilante con la Casa Rosada. Durante el reciente debate del Presupuesto en el Senado, el mandatario provincial insistió en el reclamo por una deuda superior a los 51.000 millones de pesos que la ANSES mantiene con la provincia y anticipó que podría judicializar el conflicto ante la Corte Suprema. Ese antecedente expone una de las principales dificultades que enfrenta el Ejecutivo: la negociación de la reforma laboral estará inevitablemente cruzada por demandas fiscales y financieras de las provincias.

En el Gobierno admiten que, aun en pleno receso estival, el tiempo apremia. La intención es capitalizar el impulso político que dejaron las últimas votaciones en el Congreso y evitar que la iniciativa pierda fuerza antes del inicio del período ordinario. El proyecto de reforma laboral, diseñado por los equipos económicos y de desregulación, presenta diferencias entre los actores involucrados, especialmente con los gobernadores aliados y el sindicalismo, que buscan introducir modificaciones para morigerar su impacto.

Santilli planea retomar el diálogo con los mandatarios con los que mantiene mejor vínculo y ampliar la ronda hacia aquellos que quedaron fuera de los primeros encuentros que mantuvo tras asumir en el ministerio en noviembre. Luego de haberse reunido con 18 de los 20 gobernadores, el ministro también evalúa un contacto con el puntano Claudio Poggi, pese a que no cuenta con legisladores propios en el Congreso.

En paralelo a la negociación territorial, en la Casa Rosada se analiza la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias. Una de las opciones en estudio es convocarlas para el lunes 2 de febrero, aunque también se evalúa adelantar el llamado al 19 de enero para ordenar la asistencia legislativa y poner en marcha las comisiones a comienzos de febrero. La definición será clave para fijar el ritmo parlamentario de la reforma.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a reactivar la mesa política que integran figuras centrales del oficialismo, como Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Desde el entorno del funcionario reconocen que su rol será aceitar la coordinación política y evitar tensiones internas, en un escenario cargado de negociaciones complejas.

Mientras Santilli recorre las provincias, Bullrich y Menem intensifican los contactos con los bloques aliados para acercar posiciones y garantizar los votos necesarios. El proyecto encontró resistencia en la CGT, lo que abrió un debate interno en el oficialismo sobre el margen de negociación. Algunos sectores admiten la posibilidad de ajustar aspectos puntuales, especialmente en el capítulo tributario, e incluso de mejorar la redacción para acercar a los gremios. Otros, en cambio, sostienen que el texto ya contempla cambios suficientes y no debería ser reabierto.

En Balcarce 50 confían en que el equipo legislativo que logró aprobar las leyes clave a fines de diciembre pueda repetir el desempeño en el Senado y superar las dificultades que se registraron en Diputados. Sin margen para el descanso, el oficialismo apuesta a ordenar voluntades políticas y acelerar definiciones para cumplir con una meta que el presidente Javier Milei considera prioritaria en su agenda de reformas estructurales.