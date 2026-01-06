El sistema detrás del cepo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay escándalos que nacen grandes y otros que crecen a medida que la Justicia empieza a correr el velo. Durante años, la Asociación del Fútbol Argentino funcionó como una metáfora perfecta del poder opaco: dirigentes enriquecidos, reglas flexibles, silencios cómplices y una pasión popular utilizada como escudo. Pero ahora el foco se desplazó. El fútbol ya no alcanza para ocultar una historia más vasta, más cara y, sobre todo, más grave. En el centro de esa trama aparece un nombre clave del Ministerio Público: el fiscal Carlos Stornelli.

La investigación que avanza en distintos juzgados federales dejó de ser un expediente aislado sobre manejos irregulares en la AFA. Lo que empezó como una sospecha sobre premios inexistentes, mansiones inexplicables y amistades inconvenientes derivó en algo mucho más inquietante: un sistema aceitado para transformar dólares oficiales en fortunas privadas en pleno cepo cambiario. Un negocio tan simple como obsceno, que solo podía funcionar con aval político y desidia institucional.

El cepo fue presentado como una herramienta para cuidar reservas y disciplinar la economía. En los hechos, terminó convirtiéndose en una máquina de generar rentas extraordinarias para pocos. Mientras millones de argentinos quedaban atrapados en un mercado sin dólares, un puñado de financieras y casas de cambio accedía a la moneda estadounidense al valor oficial. Luego la revendían al precio del mercado paralelo, duplicando —o más— la inversión inicial. La brecha no fue una distorsión: fue el combustible del negocio.

En ese contexto, la figura del entonces presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, resulta imposible de eludir. O el organismo que dirigía era un colador deliberado o estaba completamente fuera de control. Ambas hipótesis son igual de graves. Las autorizaciones “inexplicables” para operar con dólares oficiales no fueron errores administrativos: fueron decisiones que permitieron un drenaje multimillonario en plena emergencia económica.

El entramado judicial es tan amplio como el presunto daño. Siete jueces y varios fiscales investigan piezas de un mismo rompecabezas. Entre ellos, Stornelli ocupa un lugar singular. No solo por su experiencia en causas complejas, sino porque su investigación apunta de lleno al corazón del mecanismo: las habilitaciones del Banco Central que hicieron posible el negocio. Su avance silencioso, hasta ahora lejos del ruido mediático, empezó a tomar volumen con una serie de allanamientos masivos que marcaron un punto de inflexión.

El dato no menor es que, en este expediente, el fútbol aparece como satélite, no como centro. La AFA, sus dirigentes y sus financistas ya no son el fin último de la pesquisa, sino una posible derivación de un circuito mayor de lavado y tráfico de influencias. Amigos, fotos compartidas y sociedades informales conectan a dirigentes deportivos con operadores financieros. Pero el verdadero botín no estaba en una copa inventada ni en un torneo irregular, sino en los dólares.

La política tampoco puede fingir sorpresa. Durante los gobiernos de Alberto Fernández y, especialmente, de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el control estatal fue omnipresente para el ciudadano común y sorprendentemente laxo para ciertos intermediarios. La proliferación de financieras —de unas 80 a casi 300— no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de un sistema que premiaba la cercanía al poder y castigaba al resto.

El dato de los 1500 millones de dólares en ganancias ilícitas puede incluso quedarse corto. En los tribunales se habla de cifras mayores. Y, como suele ocurrir, el número exacto es menos importante que el concepto: se trató de un saqueo en cámara lenta, ejecutado con normas firmadas y sellos oficiales, en un país empobrecido y sin acceso al crédito.

La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿podía funcionar un esquema de esta magnitud sin el conocimiento de las máximas autoridades? ¿Es verosímil pensar que semejante transferencia de riqueza ocurrió a espaldas del poder político? Los jueces y fiscales ya no se preguntan si hubo delito, sino hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades.

Stornelli y el resto de los investigadores buscan ahora lo que siempre falta en estos casos: pruebas concluyentes. Los teléfonos secuestrados, los cruces bancarios y las rutas del dinero serán decisivos. Si la causa prospera, no solo pondrá en jaque a dirigentes deportivos y financistas de ocasión, sino también a una forma de gobernar basada en la discrecionalidad extrema.

Al final, el caso expone una verdad incómoda pero recurrente en la Argentina: cuando el Estado regula todo, sin controles reales ni transparencia, la corrupción no es una anomalía, sino una consecuencia lógica. El fútbol distrae, la farándula decora, pero los dólares explican. Y esta vez, la Justicia parece dispuesta a seguirlos hasta el final.