Obra de veredas en Bv, Santa Fe: habrá que rezar, y mucho, para que se termine en tiempo y forma

El gobierno de Leonardo Viotti no se caracteriza por su celeridad en lo que respecta a las obras, y por ello los comerciantes del Bv Santa Fe expresan una fundada preocupación al respecto. Se estima que estas culminarán a finales de julio de este año, pero realmente nos parece poco probable que eso suceda. Si observamos la demora en el arreglo de la Plaza 25 de Mayo, el panorama es bastante desalentador.

Las obras de renovación de veredas en el Boulevard Santa Fe avanzan hacia una nueva etapa. Nicolás Asensio, secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente de la Municipalidad de Rafaela, anunció que se han reanudado los trabajos para completar tramos inconclusos.



“COSPAV y personal municipal están trabajando en la instalación de losetas que faltaban, debido a la entrega parcial de materiales y algunos colores ausentes”, explicó Asensio.



Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la demolición de las veredas para una renovación integral, en coordinación con Aguas Santafesinas. Este proyecto incluye la renovación del colector cloacal y las conexiones de agua potable, que son de construcción antigua, según el funcionario.



Asensio destacó que el objetivo es unificar el diseño en todo el bulevar, asegurando que muchos comercios ya han renovado sus veredas siguiendo los planos establecidos por la Municipalidad. Además, se incorporarán losetas fototáctiles para mejorar la accesibilidad para personas con baja visión.



Respecto al impacto en la actividad comercial, Asensio garantizó que no se cerrarán negocios. “Se habilitarán pasillos de entre uno y un metro y medio para facilitar el acceso”, afirmó, aunque reconoció que la situación no es ideal para los comercios.



El plazo estimado para concluir la obra es julio, aunque Asensio indicó que se buscará finalizar antes si es posible.