River rechazó una posible llegada de Sebastián Villa

La agrupación River Feminista emitió un comunicado oficial en el que expresa su rechazo a los rumores sobre un posible interés de River Plate en fichar a Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. El pronunciamiento llegó a través de las redes sociales tras la aparición del nombre de Villa como opción para reforzar el plantel.

La organización, compuesta por socias y simpatizantes del club, fundamenta su postura en la condena judicial que recibió el futbolista en junio de 2023, cuando fue enjuiciado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género" contra su expareja. Villa fue sentenciado a dos años y un mes de prisión en ejecución condicional.

River Feminista sostiene que la incorporación de Villa sería incompatible con los valores institucionales y los protocolos de género que promueven la prevención y erradicación de la violencia en el deporte. Esta controversia surge en el contexto del mercado de pases de enero de 2026, donde el nombre del jugador ha cobrado relevancia como opción para el director técnico Marcelo Gallardo y la dirigencia del club.

Aunque River no ha confirmado oficialmente un interés en Villa, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, hizo comentarios que sugieren posibles contactos con la institución, lo que intensificó la respuesta de los grupos sociales dentro del club.

En su comunicado, River Feminista enfatiza que la eventual contratación de Villa no solo contradice los valores del club, sino que también refleja una falta de compromiso con la lucha contra la violencia de género. Subraya que aceptar a un jugador con antecedentes de violencia y conductas inapropiadas daría un mensaje preocupante sobre la prioridad que se da al talento deportivo frente a la dignidad y el respeto hacia las mujeres.