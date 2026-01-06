Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán

Morena Beltrán y Lucas Blondel han dado un paso significativo en su relación al anunciar su compromiso. La periodista deportiva confirmó que se casará con el futbolista de Boca Juniors, quien le propuso matrimonio durante unas vacaciones en un yate, rodeados de amigos.

Beltrán compartió el momento en sus redes sociales, publicando un video que captura la propuesta en altamar. En su cuenta de Instagram, escribió: “El 2026 empezó así de increíble”. En una ingeniosa maniobra, Blondel hizo creer a los presentes que se iban a tomar una fotografía grupal antes de entregarle a Beltrán una caja con el anillo.

La reacción de Beltrán fue de asombro inicial, exclamando: “Dale, bol... ¿en serio?”. Tras darse cuenta de la seriedad del momento, se emocionó hasta las lágrimas y selló su compromiso con un abrazo y un beso, mientras los amigos celebraban con gritos de “¡Vivan los novios!”.