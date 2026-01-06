Operación Caracas: sospechas de información filtrada por apuestas sobra la intervención en Venezuela

Mientras decanta el polvo de la operación militar especial de Estados Unidos sobre Venezuela y el binomio presidencial Maduro-Flores ya compadece frente al tribunal federal de Nueva York, en el mundillo de los mercados de apuestas crecen las sospechas del aprovechamiento de información privilegiada (“inside information”) de dicha operación secreta.



Todo parece nacer luego de que una nueva cuenta del sitio Polymarket brindara una importante ganancia al apostar por un ataque militar estadounidense antes de la operación del pasado fin de semana. Esto dio lugar, según relatan analistas de Wall Street, a que un representante de la Cámara de Representantes de EEUU preparara un proyecto de ley que prohibiría a los funcionarios del gobierno utilizar información privilegiada para obtener réditos en los llamados mercados de predicción.

Al parecer, la mencionada cuenta, creada el 27 de diciembre pasado, rápida de reflejos, apostó aproximadamente u$s34.000 a que la intervención estadounidense en Venezuela y la salida de Maduro ocurrirían antes del 31 de enero. De acuerdo con los recelos del caso, solo con la predicción de Maduro, la cuenta obtuvo una ganancia del 1.242%, convirtiendo u$s32.537 en u$s436.760. Cabe señalar que, en el momento de las apuestas, el mercado estimaba que la probabilidad de intervención en enero era de tan solo el 6%.

En este contexto, no hay duda que la lista de sospechosos podría ser extensa dado que el ejército se disponía a atacar durante días. Como dijo el propio presidente Donald Trump, luego del ataque: "Íbamos a hacerlo hace cuatro días, pero el clima no era ideal, y de repente, se abrió la puerta y dijimos adelante”. Incluso, se especula con que los responsables militares contemplaron un ataque el día de Navidad. Es más, dados los comentarios públicos de los oficiales sobre los ensayos de la operación, los preparativos probablemente duraron semanas, tras meses de acumulación de activos en la región.

Las apuestas a la salida de Maduro alcanzaron casi u$s60 millones

Ahora bien, tampoco puede descartarse la posibilidad de que alguien ajeno al gobierno leyera los titulares e hiciera una interesante apuesta, ya que la misteriosa cuenta de Polymarket no era la única que apostaba por la intervención estadounidense. Según relata el Wall Street Journal, se habían apostado más de u$s56 millones a la salida de Maduro, con u$s11 millones apostando a que se marcharía para el 31 de enero. Y, se habían apostado otros u$s40 millones a que se marcharía para el 30 de noviembre o el 31 de diciembre, pero sin éxito.

Un usuario de la red social X, bajo el nombre de Sweetcheeks (@SweetcheeksReal) afirmó haber ganado u$s80.000 al interpretar un aumento en el tráfico de pizzas en la zona del Pentágono en una acción militar inminente. “Desde que EEUU trajo su portaaviones más grande, sabía con certeza que habría un ataque, pero no sabía cuándo. Así que construí un bot con código de vibración para rastrear los pedidos de pizza de Domino's en el Pentágono, ya que se sabe que los pedidos de pizza a altas horas de la noche resultan en horas extras para el personal del Pentágono. En el momento en que el robot indicador de pizza detectó una actividad inusual, recibí una alerta en mi teléfono e inmediatamente compré todos los 'nosotros atacaremos a Venezuela' que se compartieron en Polymarket”, detalló.

Los demócratas buscan prohibir los beneficios de los funcionarios en los Mercados de Predicción

Independientemente de quién sea el propietario de todas esas cuentas, el representante demócrata por Nueva York, Ritchie Torres, planea eliminar la posibilidad de que los funcionarios se beneficien del acceso a secretos gubernamentales. Según Jake Sherman, de Punchbowl News, Torres presentará la "Ley de Integridad Pública en los Mercados de Predicción Financiera de 2026". Así la describe la fuente de Sherman: Este proyecto de ley prohíbe a los funcionarios electos federales, a los funcionarios designados políticamente y a los empleados del Poder Ejecutivo participar en ciertas transacciones relacionadas con contratos del mercado de predicciones cuando posean información sustancial no pública relevante para la transacción o puedan obtenerla razonablemente en el marco de sus funciones oficiales. La restricción se aplica a la compra, venta o intercambio de contratos del mercado de predicciones vinculados a políticas gubernamentales, acciones gubernamentales o resultados políticos en plataformas dedicadas al comercio interestatal.

Claro que Torres se centra en un grupo reducido de personas, lo que deja oportunidades para que otros funcionarios del gobierno se beneficien de información privilegiada, como un sargento del Pentágono o su novia. Pero los beneficiarios del “inside information” de la operación Venezuela no solo abarcaría a funcionarios, sino también, según Semafor, a personal del Washington Post y el New York Times ya que ambos medios se enteraron de la operación poco antes de que se llevara a cabo, pero se abstuvieron de publicarla para evitar poner en peligro a las fuerzas estadounidenses.

El proyecto de ley de Torres detonó la reacción del competidor de Polymarket, Kalshi, que afirmó que sus normas prohíben la negociación a cualquier persona, dentro o fuera del gobierno, que "tenga acceso a información sustancial no pública que sea objeto de un Contrato Subyacente o que tenga la capacidad de ejercer cualquier influencia sobre el objeto de un Contrato Subyacente". Sin embargo, como señalan los analistas, una cosa son las normas de la plataforma y otra cosa son las leyes federales.

