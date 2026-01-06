Un encuentro con historia: el gesto que recibió Messi antes de volver a Miami

Lionel Messi se alista para regresar a Estados Unidos, donde comenzará su pretemporada con el Inter Miami y se preparará para un año competitivo que incluye la Copa Mundial de 2026, aunque aún no ha confirmado su participación.

Antes de partir de Rosario, el astro del fútbol se reunió con Maxi Rodríguez, ícono de Newell’s y de la Selección argentina, en el predio de Estancia Damfield. Ambos compartieron un cariñoso abrazo, que Rodríguez publicó en Instagram.

Además, Messi recibió una medalla conmemorativa del Tricentenario de Rosario, entregada por las autoridades municipales. Este homenaje consiste en 150 piezas limitadas en tres tamaños, de las cuales solo diez son grandes. Messi posee una de esas exclusivas medallas, similar a la que recibió el Papa León XIV.

La Municipalidad de Rosario agradeció a Messi por su conexión con la ciudad en sus redes sociales, resaltando su importancia en la historia local.

Hasta el momento, el Inter Miami no ha anunciado la fecha de inicio de los entrenamientos para Messi, aunque se confirmó que su primer amistoso de pretemporada será el 24 de enero ante Alianza Lima en Perú.