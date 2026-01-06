Argentina suma una buena noticia y se ilusiona en la United Cup de tenis

Argentina avanzó a los cuartos de final de la United Cup tras finalizar como el mejor segundo del grupo A en Perth. El equipo nacional concluyó la fase de grupos con un récord de 1-1 en series y un saldo de 4-2 en partidos ganados, una cifra que ningún otro segundo pudo igualar en esa sede.

La clasificación se consolidó gracias a la victoria de Italia sobre Francia (2-1), que aseguró el lugar de Argentina en la siguiente ronda, donde se enfrentará a Suiza el miércoles a las 17:00 (6:00 de Argentina).

Por otro lado, el ganador del Grupo A, Estados Unidos, se enfrentará a Grecia, ya que no pueden cruzarse nuevamente con Argentina tras haberlo hecho en la fase de grupos.

Los cruces de cuartos de final quedan así:

Estados Unidos vs. Grecia: esta noche a las 21:00 (hora Argentina)

Argentina vs. Suiza: miércoles a las 6:00 (hora Argentina)

El equipo argentino selló su paso a cuartos con una actuación destacada en la etapa de grupos, donde su saldo de partidos ganados resultó clave para avanzar antes de que se conocieran los resultados de los otros grupos.