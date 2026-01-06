Julieta Prandi habló sobre la nueva estrategia judicial de Claudio Contardi

Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, ha presentado un recurso ante la Cámara de Casación en un intento de revertir su situación. A cinco meses de su sentencia, su defensa solicita la nulidad del fallo dictado en agosto de 2025, así como prisión domiciliaria y la recuperación de su libertad.

El recurso, que abarca 114 páginas, argumenta irregularidades en el juicio. Javier Baños, abogado de la modelo Julieta Prandi, aseguró que aún no consta en el sistema judicial y recordó que el Tribunal de Casación había rechazado previamente un hábeas corpus a favor de Contardi.

Prandi, en un mensaje compartido con el programa "A la tarde" (América), criticó los argumentos del exmarido y señaló que todas sus solicitudes han sido desestimadas hasta la fecha. Contardi actualmente cumple su condena en la Unidad Penal N° 41 de Campana, donde un tribunal local ya negó su pedido de prisión domiciliaria en noviembre de 2025.

Un aspecto destacado en la nueva estrategia de defensa de Contardi es la incorporación del abogado penalista Fernando Sicilia. En el recurso, Sicilia argumenta que se han violado derechos constitucionales y solicita que se anule el juicio, señalando que Contardi había expresado su deseo de ser juzgado por un jurado.

Adicionalmente, se menciona que el acusado se negó a someterse a pericias psiquiátricas, lo que podría ser utilizado por su defensa como parte de su estrategia. Para Julieta Prandi, el hecho de que se reabra el proceso representa un nuevo desafío emocional, ya que pensaba que el caso estaba cerrado.