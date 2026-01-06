Pros y contras de entrenar en ayunas

El entrenamiento en ayunas se ha vuelto común entre quienes buscan perder peso o mejorar su rendimiento metabólico. Sin embargo, un artículo en Sports Medicine Journal advierte que esta práctica no es adecuada para todos y debe evaluarse individualmente.

Cuando se entrena sin haber comido, el cuerpo opera con bajos niveles de glucosa, utilizando grasa como principal fuente de energía. Este proceso puede tener ventajas, pero también incrementa el estrés metabólico. El estudio revela que, aunque se mejora la oxidación de grasas durante el ejercicio, esto no siempre se traduce en una pérdida de peso sostenida. Además, el rendimiento físico en actividades de alta intensidad puede verse comprometido sin ingesta previa de nutrientes.

Entre los posibles beneficios del entrenamiento en ayunas se destacan:

Uso incrementado de grasa como combustible en ejercicios aeróbicos de baja intensidad.

Mejora de la flexibilidad metabólica en deportistas experimentados.

Adaptaciones celulares que contribuyen a la eficiencia energética.

Sin embargo, estos efectos son más evidentes en personas en buena forma física, mientras que los principiantes pueden no beneficiarse de esta práctica.

Los riesgos asociados también son significativos:

Disminución del rendimiento en ejercicios de alta intensidad.

Mayor riesgo de hipoglucemia, mareos y fatiga.

Posible aumento del catabolismo muscular si no se acompaña de una adecuada estrategia nutricional.

Se señala que el entrenamiento en ayunas puede ser considerado seguro para personas sanas y entrenadas que realicen ejercicio aeróbico suave y tengan objetivos metabólicos supervisados. Sin embargo, se desaconseja para principiantes, personas sedentarias o aquellos que realicen entrenamientos de fuerza o HIIT, así como para quienes padecen enfermedades metabólicas o tienen antecedentes de hipoglucemia.