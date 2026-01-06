Un nuevo beneficio en estudio: los fármacos GLP-1 y su impacto en la apnea del sueño

Un estudio reciente sugiere que los medicamentos para la pérdida de peso, como Ozempic y Zepbound, pueden mejorar la calidad del sueño al reducir la apnea del sueño en pacientes obesos con diabetes tipo 2. Publicado en JAMA Network Open, el informe revela que estos pacientes tienen un 8% menos de probabilidad de necesitar una máquina CPAP para tratar su afección.

La investigación analizó los historiales médicos de más de 93,000 personas que recibieron medicamentos GLP-1, que ayudan a regular la insulina y el azúcar en sangre, así como a reducir el apetito. Los fármacos más conocidos en esta categoría son la semaglutida (Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro, Zepbound).

Los resultados del estudio indicaron que, tras un seguimiento de casi un año, los pacientes que tomaron GLP-1 presentaron un 32% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 10% menos de probabilidad de ser hospitalizados. "Estos hallazgos son coherentes con ensayos clínicos que evidencian que los fármacos GLP-1 mejoran la gravedad de la apnea del sueño", afirmó el investigador principal, Yong Chen, profesor de bioestadística en la Universidad de Pensilvania.

La apnea del sueño se produce cuando los músculos de la garganta se relajan, causando que las vías respiratorias colapsen. Esto puede resultar en ronquidos o interrupciones respiratorias durante el sueño.

El Dr. Gary Wohlberg, director del Laboratorio del Sueño del Hospital Universitario South Shore, subrayó que la pérdida de peso, facilitada por los GLP-1, puede llevar a un mejor funcionamiento de las vías respiratorias. “El tejido graso puede estrechar las vías respiratorias, haciéndolas más propensas a colapsarse”, explicó.

Además, Wohlberg sugirió que cambiar la posición al dormir podría prevenir la apnea, ya que se agrava en posición supina. "Dormir de lado o con un ligero apoyo podría ser beneficioso", concluyó.