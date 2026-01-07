Reyes Magos dejó un balance discreto en el comercio pyme

El crecimiento interanual de las ventas fue apenas del 0,5% a precios constantes

El consumo fue más débil que en Navidad y muy fragmentado entre rubros

El ticket promedio cayó 41,9% en términos reales respecto de 2025

Predominó el uso de tarjetas de crédito y se desplomó el efectivo

La mayoría de los comercios vendió igual o menos de lo esperado

La competencia online y los ingresos ajustados limitaron el impacto de las promociones

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de los Reyes Magos 2026 mostraron una leve mejora interanual del 0,5% a precios constantes, aunque el dato positivo no alcanzó para disimular un escenario de consumo débil, fragmentado y muy por debajo de las expectativas del sector. Así lo reflejó el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que volvió a evidenciar las dificultades que atraviesa el comercio minorista en un contexto de ingresos ajustados y escasa liquidez.

A diferencia de otros años, la fecha tuvo un impacto limitado en la mayoría de los rubros. El movimiento comercial fue dispar y, en términos generales, inferior al registrado durante la Navidad. Las promociones agresivas —descuentos de entre el 20% y el 40%, ofertas 2x1 y financiamiento en cuotas— no lograron revertir la cautela de los consumidores. En muchos casos, las ventas se ubicaron entre moderadas y mínimas, con una fuerte dependencia del crédito y una casi nula utilización del efectivo.

Uno de los datos más relevantes del informe fue la marcada caída del ticket promedio. En 2026, el gasto promedio por compra se ubicó en $36.656, frente a los $48.081 registrados en 2025. Ajustada por inflación, la variación representa una contracción real del 41,9%. Este indicador confirma un cambio significativo en el patrón de consumo: si bien en algunos comercios se vendieron más unidades, el valor de cada compra fue sensiblemente menor, con una clara inclinación hacia regalos de bajo precio.

El uso de tarjetas de crédito se consolidó como la principal herramienta de pago, desplazando tanto al efectivo como a la tarjeta de débito. Este comportamiento da cuenta de un consumo condicionado por la falta de liquidez inmediata y la necesidad de financiar incluso gastos relativamente pequeños. A pesar de la amplia aceptación de medios de pago y de la disponibilidad de planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés en productos de mayor valor, el impacto comercial fue acotado.

La encuesta también reflejó un alto nivel de previsibilidad en los resultados. Para el 82,2% de los comercios, el desempeño de Reyes fue igual o peor a lo esperado, mientras que un 17,8% aseguró haber vendido menos de lo que anticipaba. En numerosos rubros, la celebración resultó directamente irrelevante o inexistente, especialmente en aquellos segmentos más afectados por la competencia del canal online y por la saturación de fechas de consumo en pocas semanas.

La cercanía con las fiestas de fin de año fue otro factor determinante. Los gastos acumulados durante diciembre, sumados a ingresos que no acompañaron el ritmo de la inflación, limitaron la capacidad de compra de las familias. En ese contexto, Reyes Magos perdió protagonismo como evento comercial y se transformó, para muchos hogares, en una ocasión de consumo simbólico o directamente prescindible.

El relevamiento de CAME se realizó entre el 4 y el 5 de enero de 2026 sobre una muestra de 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con la participación de 35 encuestadores. Los resultados confirman que, más allá de variaciones marginales en las cantidades vendidas, el comercio pyme sigue enfrentando un escenario complejo, en el que las promociones ya no alcanzan para motorizar el consumo y la recuperación aparece frágil y desigual.