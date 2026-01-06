"Territorio 5.0 es el programa para lograr la cercanía con el ciudadano"

"Con las nuevas herramientas que nos da la Inteligencia Artificial, nos proponemos un gobierno de mucha cercanía, ser un Estado cercano al ciudadano, para hacerle la vida más fácil. El desafío es ser profundamente reformistas e innovadores, y trabajar para dejarle un mejor Estado a las próximas generaciones. Vamos por la ciudadanía digital, por la desburocratización y por la digitalización" desafió el gobernador Maximiliano Pullaro para los dos últimos años de gestión.

El Litoral conversó con la secretaria Legal y Técnica del gobierno, María Julia Tonero, sobre los alcances del programa y de cómo se está llevando adelante.

- El gobernador Pullaro planteó un gobierno de cercanía para esta segunda etapa. Para el ciudadano santafesino ¿qué es un gobierno de cercanía?

- En los últimos años y con todo el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, el concepto de cercanía ha cambiado. Históricamente, la forma de llegar a la gente de los gobiernos era la descentralización. Se creaban los entes descentralizados. Ejemplo, la municipalidad de Rosario creó centros territoriales, centros de distritos. La forma de llegar al territorio era a través de crear órganos en el territorio.

Esto pareciera que está volviendo para atrás y y hoy por hoy la cercanía no requiere de cercanía física, hay otros modos de llegar. Esto nos hace repensar todo el concepto de organización del Estado y, volvemos o se está tendiendo a volver, a formas más centralizadas y el modo de llegar es a través de los dispositivos, del dispositivo móvil, de la computadora y de canales que son los canales digitales.

- ¿Qué es Territorio 5.0?

- Territorio 5.0 es el programa de gobierno digital de Santa Fe. Las tecnologías 5.0 son las tecnologías que ponen a la persona en el centro del desarrollo tecnológico. Significa que si una tecnología no beneficia a las personas, no es posible. De allí que al programa se denominó Territorio 5.0 porque de inicio fue un programa tendiente a lograr esa cercanía, a lograr llegar a las personas a través de otros canales que son los digitales.

- El ciudadano santafesino hace pocos trámites ante el estado provincial, más los realizan asociaciones, entidades, etc. ¿El ciudadano puede renovar el DNI por este programa?

- Renovar el DNI se hace ante RENAPER que es un órgano nacional y allí tenemos que cumplir estándares propios que nos da ese registro. Estamos avanzando mucho con la digitalización de nuestro Registro Civil. De hecho, lanzamos la presentación de oficio 100% digital en el Registro Civil. Pero todavía para renovar el DNI hay que sacar un turno y ir personalmente, porque no hay otro modo.

Sí hay algunas cuestiones que ya se pueden hacer totalmente, hay trámites que son 100% digitales. Ejemplo los trámites de lo que era la Inspección General de Personas Jurídicas, muchos otras trámites que ya están cargados en el portal ciudadano como ciento por ciento digitales. El gobierno digital lo que prevé es un espacio digital para el ciudadano que lo pueden obtener a través de la app Mi Santa Fe. Además en el portal ciudadano hay muchos documentos santafesinos cargados: la licencia de conducir; vacunas; libretas de los chicos del colegio; trámites que esté haciendo la persona con el Estado e impuestos. Se pueden ver todos los impuestos, pueden liquidar los que tengan que liquidar. Hay ya un espacio propio santafecino que cada uno de los ciudadanos puede acceder a través de la ID ciudadana.



- Primero hay que tener la ID ciudadana? ¿Cómo se trámite? ¿Dónde?

- En la página web de la provincia se da de alta. Hay varios mecanismos para darse alta, se puede validar la identidad con ARCA o escaneando el DNI. Es muy fácil, sencillo. A partir de tener la ID ciudadana se puede interactuar con la provincia.

- Así como está la aplicación Mi Argentina, ¿está Mi Santa Fe?

- Allí está por ejemplo, la Licencia de Conducir. Hemos sacado una resolución que es válida mostrar la licencia en la aplicación y la Agencia Provincial de Seguridad Vial la debe reconocer. Todavía no es válida en el resto del país, pero sí en rutas santafesinas. El objetivo es que tenga validez nacional y estamos haciendo un trámite en una plataforma digital que se llama Autenticar para que cobre validez.

- Toda estas medidas del gobierno de cercanía están coordinadas con los organismos nacionales? ¿Qué va a pasar con los gobiernos municipales?

- Con los municipios tenemos previsto un programa de digitalización en municipios. A través de llevar la plataforma Timbó a los municipios que quieran sumarse, porque recordemos que Santa Fe tiene autonomía municipal. Respetando esa autonomía local se empezarán a generar convenios. Los desarrollos tecnológicos digitales son carísimos, es muy difíciles de afrontar para un municipio, sobre todo los municipios chicos. A partir de este año tenemos previsto empezar a llegar a los municipios con Timbó.



- ¿Cómo es la relación con los actores digitales de nación?

- Había algunas bases de datos que compartíamos y que no están más. Entendemos que se va a tener que poder avanzar porque tener todo integrado digitalmente es algo que también le conviene a la nación.

- ¿Cómo fue el desarrollo de estos programas donde el propio gobernador tiene cifradas expectativas?

- El desarrollo de Timbó es una licitación que hizo el gobierno anterior, el gobierno de Omar Perotti. La dejó hecha pero no la implementó. El proveedor fue el que desarrolló la plataforma completa que hoy se transformó en un desarrollo completamente local donde la provincia tiene todos los derechos. Tener todos los derechos significa poder moldear la plataforma como nosotros queramos. Había habido algunas implementaciones en la provincia de programas de nación, como GDE, por ejemplo. No se pudieron continuar porque cuando uno quería operar sobre la propia plataforma no podía. Se hacía todo muy engorroso. Por suerte, ahora tenemos la soberanía completa de todo el programa de digitalización, con lo cual podemos llegar a los municipios, podemos pensar en estrategias propias.

- El gobierno anunció que a mitad de año no habrá más papel en los trámites

- Ya tenemos el 40% del total de las tramitaciones internas digitalizadas. Nos falta un porcentaje importante que era un módulo que no teníamos digitalizado que era Compras. Entonces los expedientes los teníamos que hacer necesariamente en papel. Ahora en enero, la plataforma Timbó Compras ya está disponible.

- ¿Cómo respondió el personal para trabajar con estos sistemas?

- Con el personal se están haciendo capacitaciones permanentemente. Hay muchas capacitaciones que quedan en la plataforma colgadas para que la vean y la revean. Hay tutoriales colgados en la plataforma. Timbó es un sistema muy intuitivo. No estamos viendo que haya problemas ni de brecha, ni de acceso. Los empleados se apropiaron muy rápido de la plataforma y ven muy rápido los beneficios de tramitar digitalmente.

- Timbó fue utilizada en la Convención Reformadora?

- Así es. Timbó lo usó la Convención Reformadora para trasladar información y no papel. En vez de pasar los proyectos en papel, los hacían por Timbó y eso hizo que se reduzca muchísimo los costos. Hubieran sido parvas y parvas de resmas trasladando los proyectos a los convencionales.

- ¿El Poder Legislativo está pensando en trabajar desde Timbó?

- Hay charlas, hay conversaciones, pero todavía nada cerrado. Obviamente es una decisión de ese poder.

¿Qué es?

Timbó es la Plataforma de Gestión Digital desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para digitalizar la administración pública provincial. Se trata de un ecosistema de aplicaciones que permite la tramitación electrónica de expedientes y documentos oficiales, la firma digital de actos administrativos y la atención virtual al ciudadano.

Suman tecnología para el sistema de auditorías ambientales inteligentes

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsa la digitalización de procesos para optimizar el control territorial, fortaleciendo la transparencia en la gestión ambiental.

"Estamos eliminando el uso de papel, sistematizando la información y reduciendo significativamente los tiempos de gestión", destacó el ministro Enrique Estévez. Fue durante la entrega de tablets para tareas de auditoría ambiental en territorio y relevamientos en establecimientos industriales y otras actividades económicas, que enviarán información en tiempo real.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático incorporó dispositivos móviles para el personal de fiscalización y control ambiental. Esta iniciativa forma parte del Programa de Innovación Administrativa Ambiental y apunta a tareas de auditoría más inteligentes, ágiles, transparentes, digitales y eficientes. El objetivo central de este programa es simplificar trámites, reducir plazos y mejorar significativamente el control del cumplimiento de la Ley de Ambiente.

"Se trata es una inversión en transparencia y eficiencia", aseguró el ministro Estévez, y agregó que "como dijimos desde el primer día, nuestro objetivo es reemplazar el papeleo de las oficinas para estar presentes en el territorio, monitoreando lo que sucede. Todo esto se alinea con el mandato de gobernanza digital del gobernador Maximiliano Pullaro: estamos eliminando el uso de papel, sistematizando la información y reduciendo significativamente los tiempos de gestión".

En este marco, se llevó a cabo la entrega de tablets a todo el personal de las ciudades de Rosario y Santa Fe que tiene competencia en tareas de fiscalización. El objetivo de estas es garantizar que cada fiscalizador pueda realizar su labor en el territorio de forma simple y efectiva.

Estos 40 dispositivos portátiles están destinados a tareas de auditoría ambiental en territorio y relevamientos en establecimientos industriales y otras actividades económicas. Su pantalla de 10,1 pulgadas permite la correcta visualización de formularios, planos, registros fotográficos y documentación técnica durante las visitas. Opera con Android 14, lo que asegura compatibilidad con aplicaciones oficiales, sistemas de carga de datos en línea, georreferenciación, captura de imágenes y firmas digitales, manteniendo estándares actuales de seguridad y estabilidad del sistema.

La conectividad móvil permite la transmisión y carga de información en tiempo real desde campo, reduciendo la necesidad de registros en papel, evitando reprocesos y mejorando la trazabilidad de las actuaciones administrativas. Su formato portátil facilita el trabajo en terreno y agiliza los procesos de fiscalización, control y reporte ambiental.

El Programa de Innovación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que se enmarca en las ya demuestra resultados tangibles en la simplificación de trámites. La categorización ambiental digital y la Licencia Ambiental Digital son procesos 100 % digitales que ha transformado trámites de antes de moraban hasta 10 años en procesos que se pueden resolver en pocos días. Durante este 2025 ya se registraron más de 3 mil categorizaciones, sextuplicando lo alcanzado en el año 2023.

De esta manera el Ministerio busca lograr procesos más rápidos y reglas más claras para el sector productivo y el fortalecimiento de controles y simplificación de trámites para profesionales, reflejando una gestión que entiende al ciudadano y prioriza el control territorial.

Registro Civil

El Registro Civil de Santa Fe comenzó a recibir oficios judiciales a través de Timbó, la herramienta que permite avanzar hacia la digitalización integral de las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas a ese organismo.

En una primera etapa, de carácter transitorio y vigente hasta el 2 de febrero de 2026, el nuevo sistema coexistirá con el esquema actual. Durante ese período seguirá habilitada la presentación de oficios mediante el correo electrónico [email protected]. A partir de febrero, todas las presentaciones deberán realizarse de forma exclusiva a través de Timbó, consolidando un modelo de gestión plenamente digital.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.