Santa Fe pone en marcha un nuevo sistema para la atención sanitaria de su personal

El Gobierno de la Provincia presentó este martes el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que "marcará un cambio de paradigma en materia de salud laboral y que tiene como eje el cuidado integral del bienestar de los trabajadores del Estado santafesino".

Así lo explicó la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos, Malena Azario, junto con Karen Nebel, del área técnica de la Secretaría de Vinculación Territorial, y Laura Primucci, directora del área de Autoseguro de Riesgo de Trabajo.

El sistema, calificado como "innovador e inédito" en la gestión de la salud de los y las trabajadoras del Estado, plantea un "cambio de paradigma en materia de salud ocupacional que va a poner el eje en el cuidado integral de cada agente", anticipó Azario.

En la actualidad, conviven distintos subsistemas de salud que atienden a agentes de diferentes áreas: docentes, policial, trabajadores viales y empresas del Estado, por citar algunas.

"Son subsistemas que no dialogan entre si y tienen abordajes parciales y desintegrados", agregó.

Otra dificultad es que no se cuenta con historias clínicas y datos confiables e información que permita contar con estadísticas de patologías y siniestralidad, para planificar políticas de salud basadas en evidencia, enumeró.

Sí se tiene el dato de ausentismo del año 2024 que se ubicó en una media del 15,2 % de la administrador pública provincial, cuando los niveles internacionales establecen un promedio del 8 %. El desafío es, también, lograr una baja de ese indicador.



Con este sistema, cuya licitación se va a publicar durante la jornada y se enmarca en el programa Territorio 5.0 que lleva adelante el gobierno provincial, se va a "simplificar la gestión" para el agente que requiera atención médica, a la vez que se van integrar las historias clínicas y se van a elaborar estadísticas consolidadas para generar políticas de promoción y prevención.

De esta manera, el trabajador "no tendrá que seguir un circuito burocrático para informar de su situación". Se podrá comunicar por alguna de las vías habilitadas (0800, WhatsApp, etc.) y un operador formado en atención sanitaria podrá guiar su atención en un centro de salud.

Cinco módulos

A su turno, Nedel especificó el funcionamiento del Sispal a través de cinco módulos, y marcó diferencias entre el sistema actual que deja a cargo del agente la atención de su propia situación médica, con toda la lista de trámites que eso involucra, y el que propone esta nueva modalidad que está a cargo del Estado provincial.

El nuevo sistema contempla también la atención en salud mental, un tema que preocupa particularmente a la gestión de Salud de la provincia.

