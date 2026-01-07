Tasas en alza, dólar firme y reservas justas: el delicado equilibrio financiero con el que arranca 2026

Las tasas en pesos siguen en alza sin lograr relajar al dólar

El nuevo esquema cambiario enfrenta límites por la escasez de reservas

La Base Monetaria Amplia se ubica en mínimos y reduce el margen de maniobra

El crecimiento del M2 responde en gran parte a factores estacionales

El Tesoro prioriza el ancla cambiaria aun sin acumular divisas

El mercado advierte que cualquier desvío puede reactivar la tensión cambiaria

El inicio de 2026 encuentra al mercado financiero argentino atravesado por una tensión persistente que todavía no logra resolverse. Las tasas en pesos continúan en ascenso, el dólar se mantiene firme dentro del nuevo esquema de bandas y las reservas siguen siendo el principal termómetro para anticipar el próximo movimiento cambiario. El cierre de 2025 dejó un escenario más ordenado de lo que se proyectaba meses atrás, pero también expuso límites claros en el equilibrio monetario y cambiario.

La combinación de una política cambiaria más explícita, un mercado de pesos con liquidez acotada y una oferta de divisas estacionalmente débil obliga a los inversores a mirar más allá del precio diario del dólar. El interrogante central es cuánto margen real existe para sostener el ancla cambiaria sin acumular reservas y sin llevar las tasas a niveles que terminen afectando el crédito, la actividad y la incipiente recuperación económica.

En la City, cada decisión del Banco Central y del Tesoro es analizada con lupa. El funcionamiento del nuevo régimen de bandas, la dinámica de los encajes, el comportamiento de los agregados monetarios y la estrategia financiera para cubrir vencimientos configuran un mapa complejo, donde el equilibrio depende de variables que se mueven en simultáneo y con escaso margen de error.

Uno de los puntos que más incomoda al mercado es la persistente volatilidad en el segmento de pesos. Federico Machado advirtió que 2025 cerró con el mismo patrón que dominó buena parte del año: suba de tasas y presión cambiaria en un contexto de agotamiento del excedente monetario. El dato llamativo es que creció al mismo tiempo la demanda de pesos y de dólares, un comportamiento poco habitual que refleja la falta de un activo claramente dominante y la búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre.

Desde Eco Go coincidieron en que el cierre del año fue mejor de lo esperado y que las perspectivas para 2026 mejoraron en términos relativos. Sin embargo, subrayaron que esa mejora no elimina las tensiones de corto plazo. La señal que preocupa es clara: la suba de tasas no está logrando relajar al dólar, lo que pone en duda la efectividad del principal instrumento de ajuste monetario.

En ese marco, la Base Monetaria Amplia volvió a ubicarse cerca de mínimos anuales, alrededor de los $47 billones. Tras haber alcanzado picos más elevados, el excedente de pesos fue absorbido primero por ventas de dólares durante el proceso electoral y luego por operaciones con títulos del Banco Central. El “pulmón” de liquidez es hoy muy reducido, lo que deja poco margen para absorber shocks sin impacto inmediato en tasas o tipo de cambio.

A esto se suma un nivel de encajes todavía elevado, que restringe la liquidez del sistema. Si bien el proceso de normalización está en marcha, el peso de los encajes sobre la base monetaria sigue siendo alto, reforzando un mercado de pesos más tenso, donde la tasa se convierte en el principal mecanismo de ajuste.

El crecimiento reciente del M2 transaccional, utilizado como proxy de la demanda de dinero, también es observado con cautela. Buena parte del aumento responde a factores estacionales, como el pago de aguinaldos, y no necesariamente a una mejora estructural en la preferencia por el peso. Una fracción de esos fondos termina canalizándose hacia el mercado cambiario, limitando su efecto estabilizador.

En paralelo, el Tesoro y el Banco Central priorizaron sostener el valor del dólar dentro de una zona acotada, incluso resignando acumulación de reservas en el corto plazo. La estrategia apunta a construir un puente financiero hasta la salida de la cosecha, en un contexto donde la oferta de divisas sigue siendo escasa y la demanda de pesos comenzará a moderarse en los próximos meses.

Hacia adelante, el mercado baraja dos escenarios: uno en el que el Banco Central logra comprar dólares dentro de la banda y consolidar el esquema, y otro en el que la falta de acumulación de reservas derive en mayores tensiones cambiarias en la segunda mitad del año. Por ahora, la señal que la City no ignora es contundente: las tasas suben, pero el dólar no afloja, confirmando que el equilibrio sigue siendo frágil.