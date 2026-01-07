Cruce sin filtros entre Milei y Grabois tras un escándalo televisivo

Milei y Grabois protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales

El origen fue una entrevista televisiva con insultos del diputado a periodistas

El Presidente cuestionó públicamente las formas del dirigente kirchnerista

Grabois respondió con duras descalificaciones personales

El conflicto se enmarca en el debate por la detención de Nicolás Maduro

El episodio reaviva la discusión sobre los límites del discurso político

El presidente Javier Milei y el diputado nacional Juan Grabois protagonizaron por la tarde un duro enfrentamiento en redes sociales que volvió a exponer el clima de confrontación política que atraviesa a la Argentina. El intercambio, cargado de descalificaciones e insultos, se desató luego de una entrevista televisiva en la que el legislador de Unión por la Patria arremetió con violencia verbal contra periodistas que lo consultaban por una movilización en rechazo a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La red social X fue el escenario elegido para el cruce. Milei reaccionó al hacerse eco de fragmentos del reportaje en el que Grabois aparecía visiblemente alterado frente a las preguntas de los periodistas. El Presidente citó una publicación que reproducía el momento más tenso de la entrevista y acompañó el video con un mensaje breve y contundente, en el que cuestionó el perfil y las formas del dirigente kirchnerista.

“Nunca nos olvidemos que enfrente tenemos a este tipo de personajes… Fin”, escribió el mandatario, en una frase que funcionó como disparador de una respuesta inmediata y mucho más agresiva por parte de Grabois. El diputado no solo rechazó la crítica, sino que redobló la apuesta con una serie de insultos directos hacia el jefe de Estado, a quien acusó de hipocresía y lo ubicó como parte de un adversario político irreconciliable.

“El que se dedicó a insultar a medio país ahora se escandaliza por mis modales”, lanzó Grabois, antes de avanzar con expresiones de alto voltaje que profundizaron la polémica. El tono del mensaje reflejó el nivel de tensión acumulada y dejó en evidencia la ausencia de puentes discursivos entre ambos dirigentes.

El cruce presidencial tuvo su origen en un episodio previo ocurrido horas antes. Durante una entrevista en vivo, mientras participaba de una manifestación frente a la sede diplomática estadounidense, Grabois había perdido la calma ante las preguntas de los periodistas sobre la protesta contra la captura de Maduro. En ese contexto, el diputado sostuvo que la discusión de fondo no tenía relación con la defensa de la democracia, sino con intereses económicos y geopolíticos.

Según su interpretación, lo que está en juego es el control de los recursos naturales, en particular el petróleo, y no la vigencia de las instituciones democráticas. Desde esa premisa, acusó a Estados Unidos de impulsar una estrategia de “guerra y saqueo”, y criticó con dureza a quienes, a su juicio, simplifican el conflicto venezolano. Las afirmaciones estuvieron acompañadas de reiterados agravios personales hacia los periodistas que lo entrevistaban, a quienes calificó de manera despectiva.

Los periodistas intentaron reconducir el diálogo y marcaron el tono ofensivo de las expresiones recibidas, señalando que habían sido insultados en reiteradas oportunidades. Sin embargo, lejos de moderar su discurso, Grabois profundizó sus ataques verbales, elevando la tensión hasta un punto de quiebre que terminó con la abrupta finalización de la entrevista.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del discurso político y el vínculo entre dirigentes y prensa, en un contexto atravesado por una fuerte polarización. La intervención posterior de Milei en redes sociales añadió una dimensión institucional al conflicto, al involucrar directamente al Presidente en un enfrentamiento personal con un diputado nacional de la oposición.

Más allá del intercambio puntual, el cruce volvió a mostrar cómo la discusión sobre Venezuela y la detención de Maduro se trasladó al escenario doméstico, amplificando tensiones preexistentes. En ese marco, las redes sociales funcionaron una vez más como caja de resonancia de una disputa política que, lejos de atenuarse, parece escalar en tono y agresividad.