Un 2026 cargado de lanzamientos anticipa un nuevo salto del mercado automotor

El mercado proyecta cerca de 700.000 patentamientos, el mejor nivel en años

Las marcas generalistas ampliarán su oferta con versiones híbridas y nuevos SUV

El segmento de alta gama acelera lanzamientos tras normalizar importaciones

Las automotrices chinas profundizan su expansión con más modelos y marcas nuevas

La competencia será más intensa y obligará a ajustar precios y estrategias

El consumidor tendrá una oferta más diversa y tecnológica que en años previos

El arranque de 2026 encuentra a la industria automotriz argentina en un escenario inusualmente dinámico. Con un mercado que proyecta alrededor de 700.000 patentamientos, fabricantes, importadores y concesionarios coinciden en que el año que comienza puede marcar un nuevo punto de inflexión, luego de un 2025 que cerró con más de 600.000 unidades vendidas, el mejor registro desde 2018.

Tras siete años de estancamiento en torno a las 400.000 unidades, la recuperación del mercado reconfiguró las expectativas del sector. El crecimiento reciente no solo devolvió volumen, sino que también reactivó la competencia entre marcas, amplió la oferta y volvió a poner en primer plano la discusión sobre precios, tecnología y posicionamiento. Para 2026, las automotrices saben que el desafío no será solo vender más, sino hacerlo en un contexto de mayor rivalidad y consumidores cada vez más informados.

El calendario de lanzamientos confirma esa tendencia. A lo largo del año llegarán nuevos modelos generalistas, propuestas de alta gama y una fuerte avanzada de marcas chinas, muchas de ellas apalancadas en el régimen de importación sin arancel para vehículos con tecnologías más eficientes. En paralelo, varias automotrices apostarán a ampliar sus gamas con productos que, aun pagando arancel, buscarán diferenciarse por calidad, equipamiento y diseño.

Entre las marcas tradicionales de mayor volumen, se esperan novedades relevantes. Citroën continuará expandiendo su familia C con versiones híbridas del C3 y del C4 en formato crossover, además de un nuevo C5 Aircross. Chevrolet, en tanto, prepara el desembarco de la Captiva híbrida enchufable, la renovación de Equinox y el regreso del Sonic con estética crossover. Ford concentrará sus lanzamientos en nuevas variantes de la Ranger fabricada en Pacheco, mientras que Jeep sumará el Avenger, un SUV más chico que el Renegade, y renovará el Commander hacia fin de año.

La ofensiva también incluye a marcas japonesas y coreanas. Toyota apostará fuerte con el Yaris Cross, uno de los lanzamientos más esperados del segmento compacto, y sumará modelos electrificados como el BZ4X y la Rav4 PHEV. Honda tendrá como protagonistas al WR-V y al City renovado, mientras que Kia buscará consolidar su crecimiento con el nuevo Sorento y la pick up Tasman.

En el segmento de alta gama, la recuperación del stock y la normalización de las importaciones permitieron acelerar la llegada de productos globales. Audi lanzará el nuevo Q3 y el A6, BMW celebrará los 25 años del X3 con ediciones especiales y Mercedes-Benz sumará el CLA junto con nuevas versiones de Sprinter producidas en el país. A esto se agregan apuestas más exclusivas, como el Cayenne eléctrico de Porsche o el desembarco de Maybach con el GLS.

Sin embargo, el fenómeno más disruptivo vuelve a ser el avance de las marcas chinas. Tras un 2025 de fuerte crecimiento, en 2026 se espera la llegada de nuevas automotrices y una ampliación significativa de las gamas existentes, incluso por fuera del cupo sin arancel. BYD, Baic, Chery, Changan y GAC profundizarán su presencia, mientras que se sumarán nombres como Aion, Arcfox, Bestun, Leapmotor y Lynk&Co, con una oferta que abarca desde eléctricos urbanos hasta SUV híbridos y pick ups.

Este despliegue masivo de lanzamientos anticipa un año de alta competencia y mayor diversidad de productos. Para el consumidor, el beneficio será una oferta más amplia y tecnológica. Para la industria, el desafío pasará por sostener el crecimiento en un contexto económico aún exigente, donde cada lanzamiento será clave para ganar participación en un mercado que volvió a moverse.