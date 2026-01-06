Qué dijo Sabrina Rojas cuando le preguntaron por el vínculo de Griselda Siciliani con sus hijos

Sabrina Rojas, conductora de SQP (América) y reemplazo de Yanina Latorre, mantiene una sólida base de seguidores en redes sociales. Recientemente, utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas sobre su vida personal, generando gran interés entre sus seguidores.

Uno de los interrogantes más destacados fue sobre su ex pareja, Luciano Castro, y su actual novia, Griselda Siciliani. Un seguidor le preguntó: "¿Te gusta la relación que tiene Siciliani con tus hijos?" Rojas respondió de manera directa: "Sí".

A pesar de su breve respuesta, su relación con Castro ha sido complicada desde su separación, y a menudo deja entrever su descontento hacia él y Siciliani. Por ejemplo, hace algunos días, compartió un video cantando "Otra" de Cazzu, el cual varios interpretaron como una indirecta hacia la actriz.

En otro momento, Rojas también se refirió a su estado sentimental actual, aclarando que está soltera: "Sí, estoy soltera y sin apuro. Estoy muy feliz así".

Al ser preguntada sobre lo que podría trabajar en sí misma para encontrar una pareja estable, afirmó: "No quiero nada estable. Al menos ahora. Toda la vida tuve pareja estable".

Además, reveló que recientemente descubrió en vivo que Facundo Pieres, quien supuestamente comenzó un romance con Chechu Bonelli, le había enviado un mensaje en el pasado que ella nunca contestó.



