MTV apagó su histórica señal después de 44 años

MTV, el canal que revolucionó la forma de consumir música, se despidió el 31 de diciembre de 2025. Fundado en 1981, MTV transformó la cultura pop con su icónico primer videoclip, "Video Killed the Radio Star", y lanzó al estrellato a artistas como Madonna, Michael Jackson y Prince.

La señal, que incluía MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, desconectó su transmisión ante la creciente competencia de plataformas como TikTok y YouTube. En una nota emotiva, Argentina se despidió de MTV con la emblemática canción "Bye Bye Bye" de NSYNC.

Kirsty Fairclough, profesora de cultura popular en la Manchester Metropolitan University, afirmó que el fin de MTV representa "el cierre de una era" que marcó una transformación significativa en la interacción con la música. La llegada del streaming ha cambiado radicalmente cómo los usuarios consumen contenido musical y audiovisual.