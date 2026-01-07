La hora de las definiciones: Milei, Trump y el nuevo tablero venezolano

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La captura de Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos no sólo sacudió a Venezuela. También obligó a la Argentina de Javier Milei a cruzar un umbral que hasta ahora había evitado: pasar del alineamiento discursivo con Washington a una implicación política concreta en una decisión de alto impacto regional. Desde ese momento, la geopolítica dejó de ser una consigna para convertirse en un vector de destino.

Hasta aquí, la sintonía entre Milei y Donald Trump podía interpretarse como afinidad ideológica entre dos líderes que desconfían del establishment, eligen el golpe de efecto y privilegian la confrontación. Pero la decisión de Trump de avanzar sobre el régimen venezolano cambió la naturaleza del vínculo. El apoyo argentino ya no se limita a declaraciones altisonantes: ahora se expresa en el aval explícito a una acción que reconfigura el poder en América Latina.

El propio Milei lo dejó claro cuando afirmó que la Argentina acompañaría una intervención si fuera requerida, incluso con tropas, aun sabiendo que ese escenario es remoto. El mensaje no fue militar sino político: Buenos Aires decidió jugar en otra mesa, con reglas más exigentes y costos más visibles. A instancias de Washington, el Gobierno argentino entró en una partida de mayor escala.

Nada de esto ocurrió de manera improvisada. Trump venía preparando el terreno desde hacía meses, incrementando la presión sobre el chavismo con acciones contra el narcotráfico, despliegues militares y una redefinición estratégica de su política hemisférica. El documento de Seguridad Nacional fue explícito al señalar que América Latina y el Caribe vuelven a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad de Estados Unidos. No hubo eufemismos ni sutilezas: la región es prioritaria.

A esa definición se sumó una narrativa jurídica centrada en el vínculo entre el régimen venezolano y el crimen organizado. El foco estuvo puesto en el narcotráfico y en las causas judiciales abiertas en tribunales estadounidenses contra Maduro y su entorno. El encuadre no fue casual: permitió presentar la operación como una acción de justicia y seguridad, más que como una disputa ideológica.

Tras la captura de Maduro, el poder en Caracas entró en una fase transitoria. La juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del Poder Ejecutivo abrió un escenario cargado de interrogantes. Su asunción, presentada como una medida de continuidad institucional, plantea dudas sobre el alcance real de la transición y sobre el grado de ruptura —o de preservación— del entramado político construido durante el chavismo. ¿Se trata de un puente hacia un nuevo orden o de una administración de emergencia destinada a ganar tiempo?

Trump evitó dar definiciones precisas. Habló de una conducción temporal orientada a garantizar una transición “segura y ordenada”, sin detallar plazos ni actores. Descartó que el proceso quede en manos de figuras centrales del régimen anterior, pero tampoco ungió a referentes opositores. El mensaje fue deliberadamente abierto, como si Washington quisiera conservar la mayor flexibilidad posible para el próximo movimiento.

La escasa resistencia que rodeó la captura de Maduro alimenta especulaciones. ¿Existió un entendimiento previo con sectores del poder venezolano? ¿La juramentación de Rodríguez fue parte de un esquema acordado para evitar el vacío de poder? Son preguntas que sobrevuelan el escenario y que, por ahora, no tienen respuestas claras.

En este contexto, la pregunta clave es si Estados Unidos busca simplemente neutralizar a Maduro o si aspira a una reconfiguración más profunda de Venezuela. En los discursos oficiales, la prioridad estuvo puesta en la seguridad regional, el combate al narcotráfico y la estabilidad. La democratización aparece como una consecuencia esperada, pero no como el eje central del relato.

Para Milei, el cálculo es claro. Desde el inicio de su mandato entendió que Trump podía ser algo más que un respaldo financiero o simbólico. Podía convertirse en un socio estratégico capaz de proyectar poder y ordenar alianzas en la región. Al respaldar la operación en Venezuela, el Presidente argentino refuerza esa apuesta y se ofrece como un aliado confiable en un momento de redefiniciones.

Esa decisión se inscribe en una estrategia más amplia: la construcción de un bloque de gobiernos alineados con Washington, orientados a la derecha y críticos del socialismo latinoamericano. Una arquitectura política que busca contrapesar a los liderazgos progresistas y limitar la influencia de China en el continente. La idea de una cumbre regional en Buenos Aires apunta en esa dirección y funciona como una señal directa hacia la Casa Blanca.

El costo político también es evidente. Esta posición profundiza la distancia con Brasil y con otros actores clave del Mercosur, reabre viejas discusiones y vuelve a colocar a Venezuela como el principal factor de división regional. Lula da Silva insiste en la necesidad de mediación y diálogo; Milei, en cambio, apuesta por definiciones nítidas y alineamientos explícitos.

El tablero latinoamericano está siendo reformateado. La captura de Maduro, la juramentación de Delcy Rodríguez y el rol activo de Estados Unidos marcaron un antes y un después. La Argentina decidió no mirar desde la tribuna. Eligió un bando, asumió riesgos y aceptó que, a partir de ahora, su política exterior tendrá consecuencias que irán mucho más allá de las palabras. La historia, como siempre, dirá si fue una jugada audaz o un compromiso demasiado costoso.