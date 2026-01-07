Milagro Zafra donará la mitad de su sueldo a escuelas de la ciudad

La concejal libertaria Milagros Zafra anunció en un video publicado en su cuenta de Instagram que cumplirá su promesa de campaña de donar la mitad de su dieta a escuelas. El sorteo se realizará en vivo HOY miércoles a las 11 de la mañana, a través de la cuenta de La Libertad Avanza Rafaela, y participarán 27 escuelas primarias, 5 especiales y 18 jardines de infantes públicos de la ciudad.

El anuncio se produce tras la presentación de un proyecto de Resolución el 15 de diciembre, en el que los concejales libertarios propusieron modificar su dieta para que se ajuste a dos veces el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). En octubre, el valor del RIPTE era de $1.600.000, lo que habría establecido su dieta en poco más de $3 millones, quedando en torno a $2,2 millones netos tras deducciones. Sin embargo, durante la sesión del 18 de diciembre, el oficialismo y la oposición del PJ aprobaron una fórmula diferente que permitió a los concejales optar por el equivalente a tres asignaciones salariales o a un RIPTE.

A pesar de la modificación, Zafra se comprometió a donar la diferencia respecto a su propuesta original. "Si todos los concejales optan por un RIPTE, nosotros también lo haremos; de lo contrario, donaremos el resto", declaró en su momento.

El sorteo, que se llevará a cabo en la oficina de Zafra, se enmarca en su iniciativa de apoyar la alfabetización y contención de niños en edad escolar. "Estoy muy contenta de poder cumplir esta promesa de campaña", afirmó.

Zafra también indicó que, para mayor transparencia, donará la mitad de sus sueldos mensuales y que estos fondos se utilizarán para adquirir materiales y equipamiento necesario para las escuelas, en lugar de entregar efectivo.

Por su parte, el concejal Fabricio Dellasanta también planea donar la mitad de su sueldo a vecinos de la ciudad y está organizando un sorteo utilizando un Google Form para la inscripción.

La iniciativa de Zafra representa un paso disruptivo en las políticas salariales del cuerpo legislativo local, alineándose con su compromiso de rendir cuentas y apoyar a la comunidad.