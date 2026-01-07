Pullaro entregó 18 nuevas camionetas a la Policía del Departamento Castellanos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó este martes 18 camionetas Chevrolet Montana, adaptadas para patrullaje, a la Policía del Departamento Castellanos. La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Unidad Regional V en Rafaela, con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el intendente Leonardo Viotti, entre otros.



Las nuevas unidades reforzarán la presencia policial en áreas urbanas y rurales, mejorando la capacidad operativa de la fuerza. Cococcioni enfatizó que esta entrega se inscribe en un proceso histórico de reequipamiento policial, iniciado bajo la Ley de Emergencia en Seguridad. En los últimos dos años, se han incorporado más de 2.680 vehículos, lo cual representa cerca de dos tercios de la flota provincial.



El ministro señaló que la reciente inversión para la adquisición de vehículos ascendió a 32 mil millones de pesos. Este plan integral también incluye la compra de chalecos, armamento y equipos tecnológicos. “La seguridad es una prioridad y no escatimaremos recursos”, afirmó.



Cococcioni destacó a Rafaela como una de las zonas priorizadas en el programa de patrullaje urbano, mencionando que durante diciembre se registró una reducción del 16% en delitos predatorios en la ciudad. “Defendemos una policía proactiva, presente en el territorio”, sostuvo.



El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, jefes policiales y representantes locales, quienes coincidieron en que esta incorporación mejorará la cobertura y los tiempos de respuesta en la región, en línea con la estrategia de fortalecimiento de la seguridad pública del Gobierno provincial.