La Plaza 25 de Mayo lleva solo un 60% de avance de obra según lo que dice la Municipalidad

El Gobierno municipal de Rafaela reportó que la remodelación integral de la Plaza 25 de Mayo presenta un avance general cercano al 60%. Sin embargo, esto resulta insatisfactorio considerando que, en condiciones normales, una obra de este tipo no debería demorarse más de 60 días.

En cuanto a las veredas, el avance es del 65%. Se ha completado el anillo central alrededor del monumento a San Martín y las veredas en dirección norte-sur están terminadas. Por su parte, el trabajo de iluminación muestra un 85% de avance en la iluminación perimetral y un 65% en la central, mejorando así la seguridad y la visibilidad del espacio.

El terraplén de nivelación, crucial para la accesibilidad y el drenaje, es el componente que menos progreso ha tenido. Este proyecto pretende adecuar las pendientes de la plaza hacia las calles circundantes.

El intendente Leonardo Viotti expresó que la obra se realiza con el objetivo de transformar la plaza sin perder su identidad histórica. “Cada decisión busca preservar su valor simbólico mientras adaptamos el espacio a las necesidades actuales”, agregó Viotti. También destacó el seguimiento permanente de los trabajos y la comunicación clara con los vecinos sobre los plazos y etapas de la obra.

A pesar de estos esfuerzos comunicativos, la crítica persiste en torno a la prolongada duración de la obra, que ha generado impaciencia entre los ciudadanos. Viotti reafirmó que la intención es convertir la Plaza 25 de Mayo en un espacio más seguro y disfrutable para la comunidad.

La prolongada ejecución de la obra ha suscitado inquietudes sobre la eficiencia de la gestión municipal, dejando en claro que muchos rafaelinos esperan resultados concretos en un tiempo razonable.

Bueno, como siempre decimos, es lo que hay, no le podemos pedir peras al olmo, o mejor dicho, eficiencia y gestión a Viotti...